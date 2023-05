Rusia ha acusado a Ucrania de orquestar un intento de asesinato en Moscú contra el presidente ruso Vladimir Putin utilizando drones.

Según la oficina presidencial rusa, las defensas del Kremlin derribaron dos drones durante la noche del martes. De acuerdo con el comunicado distribuido a través de su canal oficial de Telegram, Putin no ha resultado herido en este supuesto ataque y su agenda de trabajo “permanece inalterada”.

“Consideramos estas acciones un atentado terrorista premeditado y un intento de asesinato contra el presidente, perpetrado antes del Día de la Victoria y del desfile del 9 de mayo, en el que se espera la presencia de invitados extranjeros, entre otros”, reza el escrito del Kremlin, al tiempo que asegura que “Rusia se reserva el derecho a tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno”.

⚡️ Last night, the Kiev regime attempted a drone strike against the residence of the President of the Russian Federation at the Kremlin.



We consider these actions a premeditated terrorist attack and an assassination attempt targeting the President



🔗 https://t.co/1X9cNdQDGk pic.twitter.com/lKK6GCxkNb — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 3, 2023

Un vídeo publicado por Baza, un canal de Telegram vinculado a las fuerzas del orden rusas, mostraba un objeto volador acercándose a la cúpula de un edificio del Kremlin con vistas a la Plaza Roja, explotando en un estallido de luz justo antes de alcanzarla. Los vídeos no han podido ser verificados de forma independiente.

Russia says Ukraine tried to assassinate Vladimir Putin overnight in a drone attack on the Kremlin. Putin was unharmed and is working as normal.



It's not clear when or whether this happened, but Telegram channels are posting what looks like anti-aircraft fire over the Kremlin. pic.twitter.com/Bw6Bp4OwFk — max seddon (@maxseddon) May 3, 2023

Asimismo, en un comunicado emitido el miércoles por la mañana, las autoridades moscovitas anunciaron una prohibición total del lanzamiento de aviones no tripulados civiles en la ciudad. Los que incumplan las normas podrán enfrentarse a cargos penales.

Poco después del anuncio del Kremlin, Ucrania informó de alertas de ataques aéreos sobre Kiev y otras ciudades.

Kiev no solo ha negado haber participado en el incidente, sino que ha asegurado que Rusia está buscando una excusa para perpetrar un duro ataque contra Ucrania. “Todo es predecible... Está claro que Rusia prepara un atentado terrorista a gran escala. Por eso primero detiene a un gran grupo supuestamente subversivo en Crimea y luego hace una demostración de drones sobre el Kremlin”, ha escrito en su cuenta de Twitter Mikhailo Podolyak, consejero del presidente Volodimir Zelensky.

As for the drones over the Kremlin. It’s all predictable... Russia is clearly preparing a large-scale terrorist attack. That's why it first detains a large allegedly subversive group in Crimea. And then it demonstrates "drones over the Kremlin". First of all, Ukraine wages an… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2023

“En primer lugar, Ucrania libra una guerra exclusivamente defensiva y no ataca objetivos en el territorio de la Federación Rusa. ¿Para qué? Esto no resuelve ninguna cuestión militar. Pero da motivos a la Federación de Rusia para justificar sus ataques contra civiles. En segundo lugar, estamos observando con interés el creciente número de percances e incidentes que están teniendo lugar en diferentes partes de Rusia”, ha continuado Podolyak.

Por último, el colaborador de Zelensky ha recalcado que “la aparición de vehículos aéreos no tripulados no identificados en instalaciones energéticas o en territorio del Kremlin solo puede indicar actividades de guerrilla de las fuerzas de resistencia locales”.

“La pérdida de control del poder sobre el país por parte del clan de Putin es evidente. Pero, por otro lado, Rusia ha hablado repetidamente de su control total sobre el aire. En una palabra, algo está pasando en la Federación de Rusia, pero definitivamente sin los drones de Ucrania sobre el Kremlin”, ha sentenciado.