El Comité 1922, uno de los más importantes órganos del Partido Conservador, ha establecido un calendario de votaciones para reducir la lista inicial de ocho candidatos a dos; cuando solo queden dos candidatos, se realizará una votación mucho más extensa entre los 160.000 afiliados al partido. Se prevé que el proceso de elección culmine el 5 de septiembre, aunque miembros como Geoffrey Clinton-Brown, tesorero del Comité, esperan que sea antes. “Creo que podremos establecer un proceso para llegar a dos nombres antes de que el Parlamento se retire el 20 de julio”, aseguró en una entrevista en ‘Times Radio’.

En cualquier caso, de la lista de ocho ya se han caído tres candidatos: Jeremy Hunt, exministro de Sanidad; Nadhim Zahawi, sustituto de Sunak al frente de Economía; y Suella Braverman, abogada general del Estado. Los tres ‘tories’ no consiguieron los apoyos suficientes en las dos votaciones internas que han tenido lugar hasta el momento, dos comicios en los que Sunak y Mordaunt se postulan como los principales candidatos: la antigua “mano derecha de Johnson” ha pasado de 88 a 101 apoyos en la segunda votación, mientras que los partidarios de la ministra de Comercio también han aumentado entre votaciones, de 67 a 83.

Entre el resto de los aspirantes destaca la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, con 64 votos en la última votación. Por su parte, Tom Tugendhat, presidente del Comité Selecto de Asuntos Exteriores, ha obtenido 32 votos y la antigua secretaria de Estado de Igualdad, Kemi Badenoch, ha obtenido 49.

En los próximos días tendrá lugar la tercera votación y, si hacemos caso a los datos, todo parece que Sunak y Mordaunt repetirán en lo alto de la lista, seguidos de cerca por Truss. Las casas de apuestas británicas también parecen tener claro que todo se decidirá entre estos tres candidatos, especialmente entre el exministro de Economía y la ministra de Comercio. Ladbrokes señala que Sunak ha recibido el 43,8% de las apuestas para ser el sucesor de Johnson, mientras que el 30,9% y el 25,3% de sus apostantes se decantan por Mordaunt y Truss , respectivamente.

“Gracias por su continuo apoyo. Estoy dispuesto a dar todo lo que tengo al servicio de nuestra nación. Juntos podemos restaurar la confianza, reconstruir nuestra economía y reunificar el país”, ha escrito Sunak en su cuenta de Twitter. Y es que si bien el exministro de Finanzas ser el candidato más popular, también es el objeto más fácil para las críticas por la actual situación económica del país, especialmente por la altísima inflación que calcula el Banco de Inglaterra, y por su participación en el ‘partygate’.

Thank you for your continued support.



I am prepared to give everything I have in service to our nation.



Together we can restore trust, rebuild our economy and reunite the country.



Sign up: https://t.co/3cXn1rnFNA pic.twitter.com/m2jhLmAMtO