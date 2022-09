En su primer discurso a la nación como nuevo rey de Reino Unido, Carlos III, ha hablado con "sentimientos de profundo dolor" y ha prometido a los británicos servirles con "lealtad, respeto y amor". Vestido de riguroso luto y con una foto de la reina Isabel II al lado, en sus palabras le ha querido rendir un sentido homenaje.

"Como la reina misma lo hizo con una devoción tan inquebrantable, yo también ahora me comprometo solemnemente a lo largo del tiempo restante que Dios me concede, a defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación. Dondequiera que vivas en el Reino Unido o en los reinos y territorios de todo el mundo y cualesquiera que sean tus antecedentes y creencias, me esforzaré por servirte con lealtad, respeto y amor, como lo he hecho a lo largo de mi vida".

De la reina ha afirmado que "a lo largo de su vida, Su Majestad la Reina, mi amada madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y para toda mi familia, y le debemos la deuda más sincera que cualquier familia puede tener con su madre; por su amor, afecto, guía, comprensión y ejemplo".

El rey ha señalado que la monarca tuvo una vida bien vivida y una promesa con el destino cumplido. "Esa promesa de servicio de por vida la renuevo a todos ustedes hoy".

Carlos III ha reflexionado sobre el servicio de su madre y ha destacado su compromiso personal, su dedicación y devoción a la Corona, "un compromiso que definió toda su vida".

El rey ha señalado que a partir de ahora su vida cambiará conforme asuma sus nuevas responsabilidades y que para ello cuenta con la ayuda de su esposa Camila, que "en reconocimiento a su propio servicio público leal desde nuestro matrimonio hace 17 años, se convierte en mi reina consorte".

Asimismo, ha destacado el papel de su heredero, el príncipe Guillermo, que se convertirá en príncipe de Gales y asumirá las responsabilidades del ducado de Cornualles. "Con Catalina a su lado, nuestro nuevo príncipe y princesa de Gales, lo sé, continuará inspirando y dirigiendo nuestras conversaciones nacionales, ayudando a llevar a los marginales al centro del campo donde se puede brindar ayuda vital".

También ha realizado una breve mención a su hijo menor, el príncipe Enrique y a su esposa, Meghan, a los que ha expresado su amor "mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero".

En relación al funeral de la reina, ha dicho que "en poco más de una semana nos uniremos como nación, como Commonwealth y, de hecho, como una comunidad global, para descansar a mi amada madre. En nuestro dolor, recordemos y saquemos fuerzas de la luz de su ejemplo".

Carlos III ha finalizado su discurso agradeciendo a su madre: "Y a mi querida mamá, al comenzar su último gran viaje para unirse a mi querido difunto papá, simplemente quiero decirle esto: gracias".