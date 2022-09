Su última aparición pública fue este martes en la recepción a Liz Truss, nueva primera ministra británica, en el Palacio de Balmoral en Escocia, habitual residencia de verano de la familia real británica. En las fotos publicadas, se veía a Isabel II apoyarse en un bastón y visiblemente deteriorada. Este miércoles ya no acudió a una reunión telemática con sus asesores por consejo de su equipo médico.

Las alarmas sobre el estado de salud de la monarca saltaron este mediodía después de que los médicos de la Reina la pusieran bajo supervisión. "Tras una nueva evaluación esta mañana, los médicos de la Reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica", dice un comunicado. La Reina, aseguraban, estaba “cómoda” en Balmoral.

Es muy inusual que el Palacio de Buckingham emita un comunicado como éste, ya que normalmente no estaba dispuesto a hacer comentarios sobre los asuntos médicos de la monarca, que se consideran privados.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W