"Considero reconocer inmediatamente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y pido a la Asamblea Federal ratificar los acuerdos de amistad y colaboración con ellas", así lo ha dicho el presidente ruso al final del discurso.

"A los que mantienen el poder en Kiev les exigimos cesar las agresiones en Donbás y, en caso contrario, toda la responsabilidad por las agresiones será por parte de las autoridades de Kiev. Estoy seguro del respaldo de los ciudadanos rusos", ha añadido.

Putin se ha mostrado crítico con la OTAN y con Ucrania, tildando al país de "colonia estadounidense", con el idioma ruso "marginado". De hecho, ha insistido en que es un estado fallido. "Ucrania quiere arrastrar a los países extranjeros en un conflicto con Rusia", ha advertido, añadiendo que EEUU le ha prestado ayuda militar desde 2014.

A lo largo de la tarde de este lunes varios representantes políticos se han manifestado en contra del reconocimiento de ambas repúblicas. Es el caso del alto representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que había pedido a Putin que "respete la ley internacional y que no reconozca la independencia de Lugansk y Donetsk. Estamos preparados para responder de forma unida en caso de que decidiera hacerlo".

Borrell ha anunciado también una asignación de 1.200 millones de euros para la asistencia militar de Kiev. Además, ese dinero tiene el objetivo de evitar ciberataques contra Ucrania.

En Londres, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha afirmado que la decisión de Putin "viola claramente el derecho internacional", recibiéndolo como un "mal presagio" y una "señal oscura.

Estas declaraciones llegan en medio de la escalada de la tensión en Ucrania. Este lunes el Kremlin ha anunciado que había matado cinco soldados ucranianos que estaban en el Donbás, pero Kiev lo ha negado. "La penetración del grupo de sabotaje ucranio fue detectada en la mañana del 21 de febrero en la zona de Mitiakísnkaya, en la región de Rostov", según el comunicado del Ministerio de Defensa ruso recogido por 'Financial Times'.

A la vez, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha pedido a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que se discutan la desescalada y los pasos para garantizar la seguridad.

On President @ZelenskyyUa’s initiative I officially requested UNSC member states to immediately hold consultations under article 6 of the Budapest memorandum to discuss urgent actions aimed at de-escalation, as well as practical steps to guarantee the security of Ukraine.