¿Es una utopía pensar en un acuerdo de paz que satisfaga a Ucrania y Rusia? Con las negociaciones en plena ebullición para poner fin a una guerra que va camino de cumplir su tercer año, los analistas coinciden en destacar la dificultad de unas conversaciones sobre las que planean las dudas de que Putin negocie de buena fe, al tiempo que crece el temor a que Donald Trump llegue a un acuerdo con el Kremlin sin contar con la propia Ucrania ni la Unión Europea (UE). Con todo, hay quien ve posible alcanzar una solución que 'agrade' al presidente ruso y al mismo tiempo preserve alguna forma de soberanía y seguridad para Ucrania.

De hecho, la reunión de este martes entre representantes de Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudí han generado expectativas de que se pueda lograr una salida al conflicto armado. No obstante, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reiterado una vez más que no aceptará el resultado de ninguna negociación de paz en la que no esté presente su país. ¿Cómo puede terminar todo?

Esta es la pregunta que se han realizado en 'The New York Times', donde tienen claro que el equilibrio entre la soberanía de Ucrania y la exigencia de Rusia de sus propias "garantías de seguridad" promete ser la parte más difícil de cualquier negociación, aunque los expertos ven posibles compromisos.

Por ahora, todo parece indicar que Ucrania tiene pocas opciones para revertir los recientes avances de Rusia en el campo de batalla. Eso significa que cualquier acuerdo probablemente implique dolorosas concesiones por parte del país ucraniano.

Ucrania ya ha dicho que nunca reconocerá ningún cambio en sus fronteras. Y es que Rusia reclama no sólo el 20% del país que ya controla, sino también una franja de territorio en manos de Ucrania en cuatro regiones que no controla por completo. Desde el citado medio, remarcan que un posible compromiso puede pasar por congelar los combates.

Otro de los puntos en juego es la pertenencia de Ucrania la OTAN. El país considera que su pertenencia a la Alianza Atlántica es clave para su seguridad futura, mientras que para Rusia es una amenaza existencial para su propia seguridad.

En este sentido, desde 'New York Times' estiman que dejar abierta la posibilidad de que Ucrania se una a la Unión Europea, pero no a la OTAN, podría presentarse como un compromiso.

En ausencia de la adhesión a la OTAN, Zelenski ha propuesto el despliegue de 200.000 tropas extranjeras en Ucrania para salvaguardar cualquier cese del fuego, pero los analistas dicen que Occidente no puede proporcionar una fuerza tan grande.

En cambio, Rusia quiere sus propias "garantías de seguridad" para asegurarse de que Ucrania no intente reconstruir su capacidad militar y recuperar territorios ocupados por Rusia, limitar el tamaño del ejército ucraniano y prohibir la entrada de tropas extranjeras al país.

Por todo ello, la durabilidad de cualquier paz podría depender de los detalles de un acuerdo de alto el fuego. Aquí, Thomas Greminger, ex diplomático suizo que participó en el seguimiento del alto el fuego en el este de Ucrania después de 2015, señala a 'The New York Times' tres cuestiones clave.

En primer lugar, se trata de acordar la "línea de contacto" que separa el territorio controlado por Rusia del territorio controlado por Ucrania. A continuación, se necesitaría una "zona de separación" o de amortiguación entre las fuerzas opuestas, para evitar que disparos erráticos o malentendidos desemboquen en combate. En tercer lugar, será necesario encontrar alguna manera de exigir responsabilidades a ambas partes por las violaciones del alto el fuego.