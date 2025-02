Representantes de Estados Unidos y Rusia se reunirán este martes en Arabia Saudí para abordar la paz en Ucrania, ha confirmado el Kremlin, por lo que ambos países comenzarán a buscar una salida oficial al conflicto armando después de confirmar la semana pasada el inicio de las negociaciones.

"A petición de Putin, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y el asistente presidencial, Yuri Ushakov, volarán hoy a Riad. Se reunirán con sus homólogos estadounidenses para discutir, ante todo, la restauración del alcance total de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia", ha confirmado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en rueda de prensa.

Por parte de EEUU, las negociaciones estarán encabezadas por el secretario de Estado Marco Rubio, quien ya se encuentra en la capital saudí. La semana pasada, Trump, tras conversar vía telefónica con Putin, aseguró que el proceso estará liderado por Rubio y por el director de la CIA John Ratcliffe, el asesor de Seguridad Nacional Michael Waltz y el embajador y enviado especial Steve Witkoff.

Rubio ha destacado que todavía queda "un largo camino por recorrer" antes de que finalice la guerra, aunque ha reconocido que Putin ya "expresó interés en la paz".

"Una llamada telefónica no resuelve una guerra tan compleja como esta. Pero puedo decirles que Donald Trump es el único líder en el mundo que potencialmente podría comenzar ese proceso", ha destacado en declaraciones a CBS News.

En lo que respecta al contenido de las negociaciones, Lavrov ha confirmado este lunes que las autoridades rusas no se plantean hacer concesiones territoriales a Ucrania, después de haber conquistado cerca de un 20% de su territorio desde el estallido de la guerra.

"Las concesiones territoriales a lo que ahora se llama Ucrania fueron hechas por los líderes soviéticos durante la formación de la URSS. ¿Cómo debemos ceder, con el pueblo ruso o con los metales de tierras raras?", ha cuestionado Lavrov.

El ministro de Exteriores ruso también ha aprovechado la ocasión para asegurar que Europa no estará representada en las negociaciones de paz.

"Si se les van a ocurrir algunas ideas astutas sobre congelar el conflicto de esta manera, y ellos mismos tienen en mente la continuación de la guerra, entonces ¿por qué invitarlos?", ha destacado.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reiterado una vez más que no aceptará el resultado de ninguna negociación de paz en la que no esté presente Ucrania

"Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto. Y Ucrania considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania. No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros", ha señalado Zelenski en una entrevista con la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

Además, ha asegurado que una salida precipitada a la guerra puede generar una situación similar a la vivida en Afganistán tras la retirada de las tropas estadounidenses.

"No puedes quitarlo de la mesa. No funciona así. No creo que nadie esté interesado en un Afganistán 2.0",ha apuntado en declaraciones a la cadena alemana ARD.