"Después de semanas de intensas conversaciones, estamos más cerca que nunca de un acuerdo; sin embargo, nada está acordado hasta que todo esté acordado", afirmó en la noche del miércoles Ali Bagheri Kani, negociador jefe nuclear de Irán en Twitter. "Nuestros socios negociadores deben ser realistas, evitar la intransigencia y prestar atención a las lecciones de los últimos 4 años. Tiempo para sus decisiones serias", añadió.

After weeks of intensive talks, we are closer than ever to an agreement; nothing is agreed until everything is agreed, though.

Our negotiating partners need to be realistic, avoid intransigence and heed lessons of past 4yrs.

