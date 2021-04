Pese a las dificultades generalizadas de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad, la banca se ha puesto un nuevo objetivo: atraer a este colectivo para la contratación de una hipoteca. Para eso, aunque aún pocas, cada vez son más las entidades españolas que ofrecen este tipo de productos destinados a los menores de 35 años. ¿Qué características y condiciones tienen?

El último en apuntarse a esta corriente ha sido el Banco Santander. A través de SmartBank, el modelo de banca joven, contempla la financiación de hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa para hipotecas estándar a tipo variable o fijo y un plazo máximo de devolución de 30 años. Para adquirir este producto, será necesario aportar un aval personal que se extinguirá a los cinco años desde la formalización de la hipoteca.

Eso sí, los interesados no podrán descuidarse, ya que la entidad presidida por Ana Botín solo concederá hasta 1.000 préstamos de este tipo. "Por norma general, los bancos suelen prestar un máximo del 80% de lo que cuesta el inmueble. Con estos créditos de Banco Santander, por tanto, los hipotecados no necesitarán tantos ahorros para comprar su vivienda: únicamente el 5% que no financie la entidad más un 10% adicional para los gastos de compraventa", señalan desde el comparador financiero HelpMyCash, que avisan de que conviene tener presente que si el banco presta más dinero, las cuotas a pagar serán más altas.

Además, "en ocasiones, los bancos que tienen una hipoteca joven, no solo piden que el cliente domicilie su nómina, sino que también piden que esta alcance, al menos, una cifra determinada. En caso de ser un número demasiado alto, esto podría convertirse en una barrera infranqueable para los más jóvenes", destacan desde Kelisto. Es algo con lo que coindicen las promotoras inmobiliarias y los bancos: que los jóvenes tienen dificultades para aportar el 20% necesario para acceder a la adquisición de una vivienda, debido principalmente a la falta de ahorro previo.

Kutxabank también cuenta en su catálogo con una hipoteca joven. En este caso, ofrece un interés del 1,45% el primer año y de euríbor más 0,64% después, con una TAE del 1,78% y un plazo máximo: 30 años, a cambio de domiciliar una nómina y contratar un seguro de hogar y un plan pensiones. Las mismas condiciones requiere la hipoteca de Cajasur, que tiene un interés del 1,45% el primer año y de euríbor más 0,89% después, con una TAE del 1,75%. Cajasiete, por su parte, ofrece un interés del 1,99% los primeros dos años y de euríbor más 0,95% después, con una TAE del 2,63% siempre que se domicilie una nómina y recibos y se contrate un seguro de vida y de hogar y una tarjeta de crédito.

La hipoteca joven de Ibercaja tiene un interés de euríbor más 0,8%, siempre que el usuario pida más de 150.000 euros y fije un plazo de devolución de 20 años o más. No obstante, durante los dos primeros años la entidad cobrará un interés fijo del 1,99%. No cobra comisión de apertura ni de amortización anticipada. Eso sí, para conseguir ese diferencial del 0,8% habrá que vincularse al máximo, ya que a medida que se vayan contratando productos o haciendo domiciliaciones el banco va rebajando el interés.

Por otro lado, Openbank regala hasta 1.000 euros a los clientes que inviten a sus amigos a contratar uno de sus préstamos hipotecarios. En concreto, se puede mandar una invitación a un máximo de 10 amigos para que contraten alguna de las hipotecas que ofrece este banco. Por cada uno de ellos que cumpla las condiciones exigidas por la entidad el cliente recibirá 100 euros y cada invitado ganará 300 euros. Como siempre, habrá que cumplir las condiciones exigidas por la entidad.

El cliente de Openbank tendrá que serlo a fecha de 30 de junio de 2021, que es el día que termina la promoción, ser mayor de edad y persona física y residente en España y mantener una cuenta activa en el banco al menos 12 meses después de recibir el dinero de la promoción. Mientras, el amigo tendrá que darse de alta en la oferta con el código promocional que haya recibido, contratar alguna de las hipotecas de la entidad antes del 31 de octubre de 2021 y ser residente en España, mayor de 18 años y persona física.

Además, aunque no estén destinadas específicamente a los jóvenes, entidades como Liberbank, Deutsche Bank o Bankinter también ofrecen financiar toda la compra de una vivienda siempre que se adquiera alguno de sus pisos. Otras como Kutxabank o Abanca prestan hasta el 90% o incluso el 100% si el cliente cuenta con un buen perfil.