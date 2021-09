El mercado bancario añade un nuevo producto a su escaparate. Santander estrena una cuenta online con la que los clientes pueden beneficiarse de varias ventajas. No obstante, tiene un 'pero': solo estarán disponibles para aquellos que no sean titulares de ninguna cuenta en el banco. Hay que recordar que a principios de verano la entidad ya decidió recular y rebajar los requisitos para no pagar comisiones.

Hasta el momento, Santander no ofrecía una cuenta online sin comisiones y sin requisitos, mientras que sus competidores sí que lo hacían. Cualquier nuevo cliente puede abrirla y operar, ya que no exige contar con una nómina o unos ingresos mensuales determinados. La Cuenta Online Santander incluye también una tarjeta de débito que tampoco cobra comisión de emisión ni de mantenimiento.

De esta manera, los nuevos clientes tiene una posibilidad más de poder ser titulares de una cuenta gratuita en un momento en el que abunda el cobro de comisiones. De hecho, Santander es uno de los que pasa el recibo cada mes, concretamente, de hasta 20 euros a aquellos que no cumplan ninguna condición. Los que están algo vinculados pero no cumplen estrictamente lo que se exige en el programa Santander One, pagan cada mes 10 euros en comisiones.

"La nueva cuenta de Santander tiene unas ventajas muy atractivas y no exige vinculación", "eso sí, desafortunadamente, se trata de una cuenta exclusiva para nuevos clientes, por lo que si ya tienes una cuenta en Banco Santander y buscas una alternativa que no te cobre comisiones, esta opción no es para ti", destacan desde el comparador financiero HelpMyCash.

Santander ya contaba con una cuenta sin comisiones ni requisitos, pero está reservada para clientes de entre 18 y 31 años: la 'Cuenta Smart'. También tiene en el mercado otras cuentas online pero que ofrece a través de su banco digital, Openbank, por lo que se trata de la primera cuenta puramente online que el banco presidido por Ana Botín pone en el mercado.

Sin embargo, desde hace unos meses la cuenta online de Openbank ha perdido atractivo al ser uno de los últimos bancos en sumarse a la rebaja de incentivos. Sus clientes tienen hasta el 4 de octubre para mostrar su disconformidad. Los recibos domiciliados en la cuenta del banco digital del Grupo Santander pasarán a tener una remuneración del 0,5% en lugar del 1% que ofrecía hasta ahora. Hay que recordar que en abril ya rebajó de un 0,20% a un 0,05% el interés con el que bonificaba los ahorros de sus clientes vinculados. Para recibir la cantidad correspondiente hay que domiciliar una nómina o pensión de 600 euros mínimo y tres recibos mensuales o bimestrales. Para aquellos clientes que no cumplan estas condiciones, la bonificación bajó al 0,01%.