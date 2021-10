Leer la documentación antes de firmar un contrato con el banco y no entender nada es una situación común para la mayoría de los españoles. Así lo reconocen seis de cada diez clientes, siendo las hipotecas el producto financiero que presenta una mayor dificultad de entendimiento.

Entre aquellos españoles que tienen dificultades para interpretar la documentación bancaria, un 25% reconoce que, aunque llega a entenderlo, tiene que invertir tiempo y esfuerzo, y un 19% siente que no siempre resuelve sus dudas, sobre todo cuando la información está relacionada con la contratación de hipotecas y seguros. Por su parte, un 15% de los españoles asegura no entender la documentación bancaria en ningún caso por considerarla poco accesible.

Únicamente un 17% de los españoles considera que la documentación para contratar productos y servicios financieros es sencilla, mientras que un 23% admite no haberse enfrentado nunca a este tipo de documentación. Así se desprende de la encuesta elaborada por ING para analizar las principales barreras a las que se enfrentan los españoles a la hora de entender la documentación relacionada con diferentes trámites cotidianos y financieros.

El 62% de españoles reconoce que encuentra ciertas dificultades para comprender la documentación relativa a la contratación de una hipoteca, siendo la documentación más complicada de entender. De ellos, un 20% afirma que le genera dudas y otro 10% reconoce que, a pesar de esforzarse, no consigue entender la documentación referente a este producto. Uno de los principales motivos puede ser el desconocimiento sobre los términos financieros.

Según el estudio, un 55% confiesa desconocer qué es el TIN, el 29% reconoce no saber qué es la TAE y el 40% no tiene claro qué es el euríbor. Además, existen ciertas dudas respecto al funcionamiento de este producto. Por ejemplo, el 17% de los españoles piensa que todas las hipotecas son de interés variable, el 35% cree que puede amortizar el préstamo de manera anticipada sin coste alguno y el 19% afirma que la cancelación de la hipoteca no tiene comisiones.

Las hipotecas son, también, los productos sobre los que más consultan los españoles a familiares o amigos antes de la contratación (45%), seguidas de los préstamos personales (33%) y los fondos de inversión (31%). Además, el 72% afirma haber contratado su hipoteca consultando a su entidad bancaria.

En el primer semestre del año, los españoles presentaron un total de 18.753 reclamaciones ante los servicios del Banco de España. De ellas, el supervisor dio la razón al cliente en el 63,2% de los expedientes resueltos. Pero, ¿por qué reclaman los usuarios? En este periodo, las hipotecas se mantuvieron en primera posición, con un 37,6% del total de las quejas, mientras que las tarjetas se consolidan como segunda materia más reclamada, con un 26%. Por detrás se colocan las reclamaciones por cuentas y depósitos (16,1%), por préstamos personales (5,8%), transferencias (3%), herencias (2,9%), otros organismos (2,8%), otras reclamaciones (2%) y Covid-19 (1%).

Durante el año pasado, Santander (3.849), CaixaBank (2.696), BBVA (2.405) y Bankia (2.301) fueron las cuatro entidades que más reclamaciones de sus clientes recibieron, concentrando más de la mitad del total de quejas recogidas por el Banco de España