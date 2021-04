Alentados por la posibilidad de dar un pelotazo, muchos ahorradores han convertido la inversión en su nuevo pasatiempo. Los pequeños inversores han encontrado en los brókeres online y las aplicaciones de bolsa la posibilidad de entrar al mercado de las criptomonedas o las grandes compañías. La opción de invertir desde 1 euro en Amazon, Tesla, Alphabet o el bitcoin ha encandilado principalmente a los jóvenes, y cada vez son más los que compran acciones o hacen aportaciones a fondos de inversión a través de estas herramientas.

¿Cómo es esto posible? La clave está en que en realidad el inversor no compra acciones enteras de compañías como Microsoft o Netflix, que cuestan cientos o miles de dólares, sino que lo que permiten estas aplicaciones es comprar pedacitos de acciones, por lo que se puede comenzar a invertir desde poco dinero.

Es lo que se conoce como acciones fraccionarias. Este servicio nos permite destinar, por ejemplo, 100 euros a una acción que valga 1.000 euros. A cambio, obtenemos una fracción de dicho título proporcional al capital que hemos aportado. Esta operación no solo permite comenzar a invertir con poco dinero, sino diversificar, ya que podemos repartir nuestro dinero entre varios valores, explican desde el comparador financiero HelpMyCash. La inversión fraccionada en acciones y también en ETF que ofrecen los nuevos brókeres online se basa, en realidad, en derivados que reproducen la cotización de la acción o del fondo cotizado y que tienen su mismo valor, con lo que su precio sube y baja al igual que la acción o el ETF. Algunos incluso permiten invertir en acciones fraccionarias desde solo un céntimo sin comisiones de compraventa.

Este tipo de acciones también pueden dar derecho a cobrar dividendos. Eso sí, en este caso, el dividendo será proporcional a la fracción de la acción que se haya comprado. Hay que tener en cuenta, además, que únicamente se podrán negociar acciones fraccionadas a través de brókeres que ofrezcan este servicio. Lo mismo ocurre si se quiere invertir en criptomonedas. Teniendo en cuenta los precios a los que negocia actualmente el bitcoin, el hecho de que se puedan comprar fracciones de esta u otras criptodivisas abre las puertas a miles de inversores deseosos de llevarse una parte del pastel.

En ambos casos, los inversores no deben olvidar que, aunque sea con poco dinero, el riesgo que se asume es el mismo que si se comprara una acción entera. "Si además no diversificamos y apostamos por acciones con una elevada volatilidad, el riesgo será mayor", igual que ocurre al apostar por las critptomonedas, que "debemos ser conscientes del riesgo que entrañan y de que son activos muy volátiles", advierten los expertos.

¿CONOCEN LOS RIESGOS?

Durante mucho tiempo, las altas comisiones de los brókeres han supuesto un freno para los pequeños inversores, que necesitaban destinar importes elevados para compensar los costes de cada transacción. Además, no había tantas opciones para invertir. Ahora, con las nuevas apps de inversión, intuitivas, sencillas y muy fáciles de usar, invertir es mucho más sencillo y, sobre todo, más barato, señalan fuentes del comparador.

La pregunta es si todos los recién llegados están lo suficientemente informados y si conocen los riesgos que corren. "El miedo a quedarse fuera, las noticias casi constantes sobre la subida de determinados activos y el poder de las redes sociales y de los foros de Internet han propiciado que muchos ahorradores quieran sumarse a la fiesta. Y ahora es fácil, barato y no se necesita mucho dinero para empezar. El problema es que si no se hace con criterio, sino más bien como una apuesta, puede acabar saliendo caro", aseguran.

El efecto llamada puede generar grandes volatilidades en algunos activos, y estas montañas rusas solo benefician a algunos, generalmente a los primeros que llegan, mientras que los últimos en entrar salen perdiendo. Ante esto, no conviene olvidar dos reglas básicas: no invertir en nada que no se entienda y destinar únicamente el dinero del que se pueda prescindir.