La inflación encarece este año una etapa temida por muchas familias: la vuelta al cole. Por ello, con el alza de los precios, algunos se ven obligados a tirar de financiación para asumir los gastos. Pero hay que andarse con cuidado y no caer en la trampa que los intereses suponen a la hora de contratar un préstamo.

¿Cuáles son las mejores opciones para financiar la vuelta al cole? "Como primera opción están las tarjetas de crédito, ya que permiten financiar las compras, incluso algunas de ellas a coste cero durante los primeros meses", afirman desde Roams.

Una de las más conocidas es la tarjeta WiZink Click que no tiene coste de emisión ni de mantenimiento y además se puede vincular a otra entidad bancaria. Esta tarjeta permite pagar compras en tres meses sin intereses, siempre que sean cuantías entre 85 y 1.000 euros. En caso de que lo superen, el TIN será del 19,85% y la TAE del 21,76%. Además, lleva incorporado un cheque regalo de 60 euros en Amazon si se gastan 300 euros durante los tres primeros meses.

Otro ejemplo es la tarjeta MyCard de Imagin con dos meses de aplazamiento sin coste. En el resto de casos, la TAE es del 22,42% y el TIN del 20,4%. Esta tarjeta que tampoco tiene coste de emisión y mantenimiento y permite retirar efectivo sin comisión.

Por su parte, la tarjeta YOU y Bank Norwegian no tienen comisiones, permiten sacar efectivo sin comisión y no es necesario cambiar de entidad bancaria para obtenerlas. En concreto, en la tarjeta YOU hay hasta siete semanas sin intereses y en el resto de casos el TIN es del 19,92% y la TAE del 21,84%. En Bank Norwegian con 45 días sin intereses y a partir de entonces el TIN es del 19,99% y la TAE del 21,79%.

En segundo lugar están los préstamos personales. La mayor parte de entidades suelen tener ofertas disponibles y algunas de ellas desde cantidades reducidas como es el caso de Revolut, concretamente, a partir de 1.000 euros con un TIN desde el 3,99%.

"En los préstamos personales, es importante solicitarlo con una cuota que se pueda pagar mensualmente y en un plazo de tiempo acorde también, nunca más de un año, ya que al próximo año también hay vuelta al cole", señalan desde Roams. Hay otras entidades como Cofidis que tienen un TIN mucho más elevado (20,55%), comportándose, en este caso, como un microcrédito.

Ligado a los préstamos personales también hay otras modalidades como los anticipos de nómina y los préstamos preconcedidos. Ambos tipos de productos tienen unas condiciones ventajosas: no están exentos de coste y en muchos casos sus tipos de interés son más reducidos que el de los préstamos personales.

Los anticipos de nómina se pueden encontrar en la mayoría de entidades tradicionales como BBVA, CaixaBank o Santander y depende principalmente del grado de vinculación con el banco. Por ejemplo, en el anticipo de nómina de BBVA, el plazo de devolución puede ser de tres a seis meses con un importe máximo de 3.000 euros y una TAE desde el 7,19% hasta el 8,4%. En Caixabank, se puede devolver en plazos de seis, diez o doce meses con un importe máximo de 9.000 euros solicitando hasta tres nóminas de adelanto. Y con Santander, el plazo máximo de devolución es de 12 meses con una cuantía a solicitar como máximo de 9.000 euros con anticipo de dos nóminas y una TAE desde el 7,87%.

Por su parte, los préstamos preconcedidos son ofrecidos por la mayoría de entidades financieras. Este tipo de producto no depende directamente del cliente, sino que es la propia entidad quién decide informar cuándo es el momento de concedértelo. Para ello, entran en juego factores como la vinculación bancaria, nivel de ingresos o los ahorros disponibles.

Otra alternativa son los préstamos rápidos. Algunos de ellos ofrecen la posibilidad de obtener el primer crédito a coste cero con cantidades a solicitar que suelen ser como mucho de 300 euros. "La opción de aprovechar las promociones de primer préstamo gratuito no estaría mal siempre que nos aseguremos de cumplir el plazo, que suele ser de unos 30 días, ya que, en caso contrario, el coste de penalización sería muy elevado", apostillan.

Como recomiendan, este tipo de préstamos hay que usarlos para necesidades puntuales, ya que debido a sus elevados intereses, es la opción menos recomendable.