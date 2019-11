Aún cuesta pagar con el móvil: a la mitad de los españoles les asusta o no confían

Aunque el miedo a utilizar este medio para abonar las compras se ha reducido en el último año

El número de posibilidades para vincular una tarjeta al teléfono móvil se ha multiplicado y cada vez son más las personas que utilizan este medio de pago. Sin embargo, todavía existe gran parte de la población que se muestra reticente a usarlo. En concreto, más de la mitad de la población afirma que siente desconfianza o tiene miedo a pagar sus compras con el móvil, aunque los datos son dispares si se tiene en cuenta la edad.

El temor al pago móvil se ha reducido en seis puntos porcentuales en el último año. No obstante, el 34% de los españoles reconoce que les da miedo utilizarlo para este fin. Un porcentaje al que hay que sumar los que dicen que no confían en la seguridad de esta vía, dos de cada diez. "A pesar del esfuerzo que han hecho los bancos y los comercios para aceptar este medio de pago", comentan en el comparador HelpMyCash.com, quienes han llevado a cabo esta encuesta sobre los mayores miedos financieros.

Estos son los principales motivos con los que los consumidores justifican el no pagar sus compras con el móvil. Aunque es cierto que cada vez son menos a los que les genera desconfianza: el índice se ha reducido en cuatro puntos porcentuales respecto al pasado año. Lo que también destaca la encuesta es el desconocimiento. No saber usarlo correctamente es otra razón por la que el uso de este medio de pago se rechaza.

Pero como en todo, esta percepción varía en función de la edad. Los más desconfiados son los menos habituados al uso de las nuevas tecnologías. Entre los mayores de 66 años, más de la mitad afirma no confiar en el pago móvil. Por el contrario, el 74% de los jóvenes de entre 18 y 35 años asegura no tenerle miedo, mientras que la cifra se reduce al 65% entre los adultos de 36 a 55 años y al 55% entre los mayores de esa edad. Las diferencias son menos notables comparando hombre y mujeres. En esto, el 39% de las encuestadas no se siente cómodo, mientras que al 28% de los hombres les asusta usarlo.

SERVICIO QUE NO DECEPCIONA

En el otro lado están los que utilizan el móvil para pagar y se sienten bien haciéndolo. De hecho, solo un 1% declara haberse sentido decepcionado con el servicio. Del resto, más de la mitad de los encuestados describe su experiencia como cómoda y práctica, ya que pueden olvidarse de llevar la cartera encima. Según la última edición del Barómetro de Mastercard, el 83% de los comercios españoles que disponen de un TPV físico ya permite pagar con tarjetas contactless o con el móvil.

Además, el número de posibilidades para vincular una tarjeta al teléfono móvil se ha multiplicado, gracias a que la mayoría de los bancos españoles dispone de su propio wallet y el 94% permite a sus usuarios vincular sus tarjetas con algún monedero virtual independiente.