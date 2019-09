Créditos para estudiantes: la financiación más barata, pero hay que comparar

Pueden servir para pagar la matrícula, un anticipo de beca o gastos de material

Para pagar la matrícula de un grado, un máster, un anticipo de beca, cursos especializados o cualquier gasto relacionado con la educación. Los préstamos para estudiantes pueden presumir de ser una de las financiaciones más baratas del mercado que cuentan, además, con varias ventajas. Sin embargo, dado a su amplia oferta, conviene comparar más que nunca ya que cuentan con condiciones muy dispares.

Los destinados al estudio suelen tener un interés más bajo que los préstamos personales para cualquier finalidad. En general, y aunque pueden encontrarse al 0%, el interés medio de este tipo de créditos oscila entre el 4% y el 6%, mientras que la media de los créditos al consumo supera el 8%. También pueden contar con otras ventajas como plazos de devolución más largos o período de carencia total o parcial, es decir, no pagar nada o abonar solo la parte de los intereses durante los primeros años de vida del contrato.

Una opción que "puede ser conveniente en ciertos casos", pues supone no tener que preocuparse por las cuotas mientras se esté estudiando y empezar a abonarlas cuando ya se tenga un trabajo, explican desde el comparador HelpMyCash.com. No obstante, "un crédito con carencia sale más caro que uno que se devuelva convencionalmente" ya que, a la larga, se paga más dinero en intereses. Por ello, "solo es aconsejable utilizarla si realmente no nos vemos capaces de hacer frente a las mensualidades mientras estudiamos y estamos relativamente seguros de poder pagarlas en cuanto nos incorporemos al mercado laboral", añaden.

Entre las entidades, existe cerca de una treintena de créditos para el estudio. Por principales bancos, Santander ofrece dos tipos para pagar la matrícula, uno con un plazo de devolución de hasta siete meses y otro de hasta 10. En ambos casos, no tienen intereses pero sí una comisión de apertura de un 2% y un 2,25%, respectivamente. También permite financiar otros gastos relacionados con los estudios, como los cursos de idiomas, los equipos informáticos o el coste de las residencias de estudiantes, como señalan desde Kelisto.es. Para matrículas universitarias, de máster y doctorado en España y en el extranjero, el préstamo tiene un interés variable de euríbor más 4% y una comisión de apertura del 3%. Permite financiar hasta 60.000 euros en un plazo máximo de 84 meses.

Por su parte, BBVA cuenta con un crédito para estudios preuniversitarios, universitarios o superiores, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Con él se se puede financiar desde 3.000 euros a 75.000 euros, con un plazo de devolución de 12 a 96 meses y un interés del 4,5%. Inferior al que exige CaixaBank, del 5,15%, a cambio de una financiación de hasta 18.000 euros para un máster, a devolver en un máximo de 72 meses. La entidad catalana también tiene un préstamo exprés, con el que se puede solicitar una financiación superior a 1.000 euros con un plazo de devolución de entre tres y doce meses. Con su préstamo para estudios de grado o máster, la cantidad financiada es de hasta 60.000 euros, a devolver en un plazo máximo de 10 años. Bankia no ofrece un préstamo específico para estudios, pero sí un crédito joven para quien tenga entre 18 y 30 años. El interés es del 9%, no tiene comisión de apertura y da desde 1.000 euros hasta 30.000 euros, con un plazo de devolución de hasta 60 meses.