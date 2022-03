Es la propuesta que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este jueves a la primera jornada de la cumbre informal de Versalles, en que los líderes europeos discuten sobre el conflicto en Ucrania.

El plan consiste en diversificar los proveedores y el uso de fuentes de energía. Así, a finales de este año se tendría que poder prescindir de un 66% de los 155.000 millones de metros cúbicos de gas ruso que la UE importó el 2021. Los obtendrían otros proveedores con quienes los estados y la Unión hace meses que negocian, de países como los Estados Unidos, Noruega, Qatar o Argelia.

"Dependemos demasiado de los combustibles fósiles rusos, especialmente del gas. Debemos diversificar proveedores, sobre todo pasando al GNL. Y debemos incrementar nuestra cuota de renovables", afirmó la presidenta del Ejecutivo comunitario en Twitter.

