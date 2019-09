Johnson reanuda las negociaciones del Brexit con la UE tras compararse con 'Hulk'

El 'premier' ha dicho que es como el superhéroe verde sacudiéndose los grilletes de Europa

El primer ministro británico, Boris Johnson, viaja este lunes a Luxemburgo para iniciar las nuevas negociaciones con la Unión Europea (UE) en las que pretende revisar el Tratado de Retirada y lograr un Brexit con acuerdo el 31 de octubre. Y ha caldeado los ánimos de los líderes europeos al compararse con el personaje de Marvel 'Hulk', sacudiéndose los grilletes de la UE.

La reacción del bloque comunitario ha sido de exasperación, según informa 'The Guardian' por el tono combativo que ha empleado el 'premier' británico horas antes de su reunión con el presidente en funciones de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Johnson insistirá en este encuentro en que el país romperá con el bloque comunitario en la fecha prevista y expondrá que no aceptará una nueva prórroga.

Una fuente de Downing Street asegura que Johnson "enfatizará que, si bien quiere asegurar un acuerdo, si no se puede llegar a este antes del 18 de octubre, su política es irse igualmente antes de noviembre, y rechazar cualquier retraso ofrecido por la UE".

A su vez, se espera que Juncker le pida a Johnson que explique sus ideas para reemplazar el backstop irlandés, meza fundamental en cualquier revisión del Tratado de Retirada existente.

Las alusiones al superhéroe verde las profirió Johnson en una entrevista publicada este domingo en el periódico 'Mail on Sunday'. "Hulk siempre escapaba, sin importar lo fuertemente atado que estuviese, y ese es el caso de este país. Saldremos el 31 de octubre", declaró. En esta misma entrevista, el primer ministro británico ha insistido en que encontrará la forma de eludir la ley aprobada en la Cámara de los Comunes para evitar un Brexit sin acuerdo.

La Cámara de los Comunes aprobó, a inicios de mes, una ley para evitar un Brexit sin acuerdo, gracias al apoyo de un grupo de diputados 'tories' que se rebelaron contra el Gobierno y fueron expulsados del Partido Conservador. Además, Johnson ha suspendido el Parlamento cinco semanas, dejando a sus señorías casi sin margen de maniobra de cara al 31 de octubre.

Johnson ha recalcado su intención de negociar un nuevo acuerdo que no implique una "barrera de contención", que podría vincular a Reino Unido "contra su voluntad" a la Unión Europea, una vez que haya abandonado la institución. Reino Unido no ha presentado ninguna alternativa; no obstante, Johnson se ha mostrado "muy confiado" de cara a la reunión que mantendrá con el presidente de la Comisión Europea.

"Hay una conversación muy buena sobre cómo abordar los problemas de la frontera de Irlanda del Norte. Se está haciendo un gran progreso", ha indicado el primer ministro británico.