"Los datos del sistema automatizado de vigilancia de la radiación de la zona de exclusión indican que se han superado los niveles de control de la tasa de dosis de radiación gamma en un número significativo de puntos de observación. Pero actualmente es imposible establecer las razones del cambio en el fondo de radiación en la zona de exclusión debido a la ocupación y lucha militar en este territorio".

Este el mensaje que el Parlamento de Ucrania ha publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Data from the automated radiation monitoring system of the exclusion zone, which is available online, indicate that the control levels of gamma radiation dose rate (red dots) have been exceeded at a significant number of observation points. pic.twitter.com/G4WEGgkMcT