El Ministerio de Sanidad ha registrado 4.507 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.895 se han notificado en las últimas 24 horas.

No obstante, Aragón, la comunidad más afectada actualmente, no ha proporcionado datos por problemas técnicos. La diferencia en la cifra de los casos globales aumentó en 4.088 tras sumarse los casos de las comunidades que no habían podido enviar sus datos en los últimos días.

Desde el inicio de la pandemia se han confirmado 314.362 diagnósticos. En las últimas dos semanas 11.194 personas han iniciado síntomas de coronavirus, 3.273 de ellos en los pasados siete días.

De los 1.895, 158 se han registrado en Andalucía, 28 en Asturias, seis en Baleares, 55 en Canarias, 30 en Cantabria, 37 en Castilla-La Mancha, 38 en Castilla y León, 113 en Cataluña, 158 en Comunidad Valenciana, 30 en Extremadura, 81 en Galicia, 567 en Madrid, tres en Melilla, 67 en Murcia, 108 en Navarra, 403 en País Vasco y 13 en La Rioja.

En los últimos siete días han fallecido en España 16 personas con prueba de COVID-19 confirmada (dos en Andalucía, una en Aragón, dos en Castilla-La Mancha, dos en Castilla y León, tres en Cataluña, una en Comunidad Valenciana, una en Extremadura y cuatro en Madrid), frente a los 22 de los que informó ayer Sanidad. Según las cifras oficiales del Ministerio, la cifra de muertos en el cómputo global se eleva a 28.503.

Un total de 677 personas han sido ingresadas en hospitales con coronavirus en la última semana (127.954 en el conjunto de la pandemia): 80 en Andalucía, 160 en Aragón, una en Asturias, nueve en Baleares, 10 en Canarias, 15 en Cantabria, dos en Castilla-La Mancha, 32 en Castilla y León, 62 en Cataluña, 88 en Comunidad Valenciana, cinco en Extremadura, 18 en Galicia, 127 en Madrid, una en Melilla, 37 en Murcia, 18 en Navarra, siete en País Vasco y cinco en La Rioja.

Además, 46 han sido trasladadas a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), hasta 11.853 a nivel general: cinco en Andalucía, tres en Aragón, dos en Baleares, una en Castilla-La Mancha, una en Castilla y León, cinco en Cataluña, siete en Comunidad Valenciana, una en Extremadura, una en Galicia, siete en Madrid, seis en Murcia y cinco en Navarra.