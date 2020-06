Las mascarillas seguirán siendo obligatorias tras el estado de alarma, según se desprende de las primeras filtraciones del borrador del decreto para la nueva normalidad que el Gobierno negocia con las comunidades autónomas y tiene previsto aprobar el martes en Consejo de Ministros.

Las filtraciones aseguran que habrá multas de 100 euros para quien no lleve mascarilla en lugares públicos cerrados donde no se pueda mantener la distancia de 1,5 - 2 metros. Por el momento, no se ha cerrado la obligación de llevarlas en las zonas al aire libre, ya que hay varias posturas dentro de las autonomías.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comentado que las mascarillas van a seguir siendo obligatorias hasta que se observe si hay nuevas olas de epidemia del coronavirus en otoño. "Veremos cómo queda la versión final del documento, pero yo creo que esta medida se quedará", ha señalado.

El borrador del decreto que negocian Gobierno y autonomías afirma que serán obligatorias "en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de entre 1,5 y 2 metros".

Además, el uso será obligatorio "en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote".

Sobre las sanciones, un artículo del borrador del decreto afirma que "el incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido en el artículo 6 será considerado infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y sancionado con multa de hasta cien euros".

En los centros de trabajo, las empresas deberán "adaptar la ordenación de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y las condiciones de trabajo de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de entre 1,5 y 2 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo".