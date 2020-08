La colaboradora de Telecinco Belén Esteban ha criticado duramente la falta de medidas de seguridad en el aeropuerto de Barajas (Madrid) al regresar de sus vacaciones estivales en Tenerife. Asimismo, ha declarado que ni a ella ni a ningún pasajero del avión les han hecho ningún test PCR:

“Alucino con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto de Madrid. Es vergonzoso. Tanto que dicen de medidas de seguridad que me expliquen cuál, porque a mí no me han hecho nada. Ni a mí ni a todo el avión que era grande que veníamos", ha lamentado Belén Esteban.

Hay que tener en cuenta que la colaboradora de "Sálvame" es población de riesgo (es diabética) y que estuvo confinada durante todo el estado de alarma, sin acudir a plató.

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha expresado a través de su cuenta de Twitter que está de acuerdo con la colaboradora de Telecinco, y también ha criticado las medidas del Gobierno en el aeropuerto: “Belén Esteban tiene razón. No hace falta ser ni de izquierdas ni de derechas para darse cuenta de que las medidas de seguridad de Barajas son “de chiste”. El Gobierno de España debía haberlas reforzado hace meses. Nos jugamos mucho”.