La acerera United States Steel Corporation ha rechazado la oferta de adquisición realizada por su compañía rival Cleveland-Cliffs y ha iniciado una revisión formal de sus opciones estratégicas.

La oferta no solicitada de Cleveland-Cliffs valora a U.S. Steel en unos 7.300 millones de dólares, lo que representa una prima del 43% sobre su precio de cierre del viernes. Sin embargo, la entidad la considera "poco razonable" y ha confirmado que ha recibido múltiples ofertas por partes o la totalidad de su negocio.

"Cleveland-Cliffs se siente obligada a dar a conocer públicamente su oferta para beneficio directo de todos los accionistas de U.S. Steel y también hacer saber que Cliffs está dispuesta a comprometerse con esta oferta de inmediato", ha detallado Cliffs en un comunicado.

En este sentido, la empresa ha indicado que había ofrecido pagar 17,50 dólares en efectivo y 1,023 acciones propias por cada acción de U.S. Steel, lo que supone una prima del 42% sobre el precio de cierre de las acciones de U.S. Steel el 28 de julio, cuando Cliffs se puso en contacto con la empresa en privado.

Una fusión entre Cliffs y U.S. Steel crearía un gigante mundial de la siderurgia y le ayudaría a competir mejor en un sector dominado en gran medida por China. Por ello, la firma con sede en Ohio ha informado que su oferta había recibido el apoyo del sindicato United Steelworkers, el mayor de la industria siderúrgica norteamericana.

"Estoy convencido de que el potencial de valor y la competitividad que se derivarían de una combinación de nuestras dos emblemáticas empresas estadounidenses son excepcionales", ha señalado Lourenco Goncalves, consejero delegado de Cliffs.

U.S. Steel, por su parte, ha explicado que "fue incapaz de evaluar adecuadamente la propuesta porque Cleveland-Cliffs se negó a participar en el proceso necesario y habitual para evaluar la valoración y la certeza a menos que U.S. Steel acordara los términos económicos de la propuesta de antemano".

Asimismo, David Burritt, consejero delegado de U.S. Steel, en una carta remitida a Goncalves ha afirmado que "nuestra Junta - o cualquier junta - no podría, de conformidad con sus deberes fiduciarios, aceptar una propuesta de la cual el 50% está representado por su acción sin llevar a cabo un proceso de debida diligencia exhaustivo y completamente habitual, para evaluar los riesgos y ventajas y desventajas potenciales inherentes a la transacción, incluido el componente de acciones. Hacer lo contrario equivaldría a aceptar un precio sin saber qué representa en realidad. Nuestra Junta tampoco podría estar de acuerdo con su "precio principal" sin una discusión adecuada con respecto a la contribución de US Steel al valor de los negocios combinados".