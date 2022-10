Sharecast / Photo Mix via Pixabay

Twitter se acerca a la visión de Elon Musk antes de concretarse si finalmente se convertirá en su propietario. La red social está revisando sus políticas sobre el bloqueo permanente de usuarios y evalúa si existen otras herramientas de moderación de contenido que puedan reemplazar esta sanción por la violación de ciertas reglas.

Así lo adelanta una información de 'Financial Times' que aclara, no obstante, que la revisión, que comenzó hace meses, aún no ha llegado a ninguna conclusión.

La compañía está "siempre examinando las reglas que rigen nuestro servicio y las herramientas y funciones que pueden fomentar una conversación saludable", ha asegurado un portavoz de Twitter. Hay que recordar que las políticas de la red social no permiten que los usuarios compartan amenazas violentas, terrorismo, acoso o incitación al odio, por ejemplo.

Hace un tiempo, el CEO de Tesla afirmó que si se hace cargo de la plataforma, relajaría las reglas de moderación y se alejaría de las prohibiciones permanentes o suspensiones.