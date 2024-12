"Estoy totalmente en contra de que la otrora grande y poderosa U.S. Steel sea comprada por una empresa extranjera, en este caso Nippon Steel de Japón". Así de rotundo se ha mostrado el presidente electo de EEUU, Donald Trump, en su red social Truth Social, donde se ha comprometido a bloquear la operación.

"A través de una serie de incentivos fiscales y aranceles, haremos que el acero estadounidense vuelva a ser fuerte y grande, ¡y será RÁPIDO! Como presidente, bloquearé este acuerdo. ¡¡¡Cuidado, comprador!!!", ha añadido.

No obstante, Takahiro Mori, vicepresidente de Nippon Steel, ha subrayado que cree que el acuerdo podría cerrarse antes de que Trump asuma como presidente el próximo 20 de enero. En septiembre, el presidente ejecutivo de U.S. Steel, David Burritt, también defendía la venta al plantearla como un acuerdo que fortalecería la seguridad nacional, así como la seguridad económica y laboral.

Dentro de esta transacción, ArcelorMittal ha suscrito un acuerdo definitivo con Nippon Steel Corporation (NSC) en virtud del cual pagará 1 dólar por la participación del 50% de la japonesa en AM/NS Calvert, sociedad conjunta entre ambas empresas tras la adquisición de Thyssen Krupp USA en febrero de 2014, si finalmente la compañía nipona adquiere US Steel.

Sin embargo, las empresas han advertido de que no existen garantías de que NSC complete su adquisición de US Steel, añadiendo que "si NSC no completa su adquisición de US Steel, el acuerdo no entrará en vigor y la empresa conjunta AM/NS Calvert continuará".

Nippon Steel calcula que, como resultado de la transacción, que podría completarse en el cuarto trimestre de 2024 en función de ciertas condiciones y de la aprobación de las autoridades estadounidenses, registrará aproximadamente un impacto adverso de unos 230.000 millones de yenes (1.413 millones de euros) en sus cuentas.

De tal modo, ha precisado que si finalmente no llegara a consumarse la compra de US Steel por cualquier motivo, la transacción para la transferencia de acciones no se consumará y no habría ningún impacto en sus resultados.

Cabe recordar que Nippon Steel, la cuarta siderúrgica más grande del mundo, llegó a un acuerdo para adquirir U.S. Steel en diciembre del año pasado. Sin embargo, la operación se encontró con la oposición por parte del sindicato United Steelworkers, así como con la del presidente de EEUU, Joe Biden.

En este sentido, el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos, que examina los posibles riesgos para la seguridad nacional de las transacciones de entidades extranjeras, ha estado revisando el acuerdo.