El mercado tiene una cita clave este miércoles, 14 de mayo, con Telefónica. Ese día, la operadora dará a conocer sus resultados del primer trimestre de 2025, unas cuentas que vendrán marcadas por la estrategia de la compañía en Latinoamérica. A ello hay que sumar el atractivo de que son los primeros números de Marc Murtra como presidente.

Y es que los planes de la teleco pasan por vender casi todas las divisiones en la región, excepto el negocio de Brasil, para centrarse en el mercado europeo, donde aspira a liderar el proceso de consolidación que prevé para los próximos años.

Es más, en su primer discurso ante la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, Murtra dejó claro que "nuestra prioridad será Europa, Europa y Europa; mantendremos nuestra posición de liderazgo en Brasil como mercado core y nos centraremos en lo que sabemos hacer como operador industrial".

En este sentido, cabe recordar que Telefónica ha vendido sus negocios en Argentina, Perú y Colombia, unas operaciones que se enmarcan "dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo" y con el objetivo de "reducir gradualmente la exposición a Hispanoamérica".

Así, desde Renta 4 destacan que "los resultados del primer trimestre tendrán en cuenta los negocios de Argentina y Perú, vendidos en febrero y abril, respectivamente, como operaciones discontinuadas".

Por ello, en la firma esperan estén caracterizados por "el impacto negativo de las divisas en Brasil y México, principalmente, y por la evolución competitiva en algunos mercados como Chile".

De este modo, anticipan un beneficio neto de 466 millones de euros "con tasa fiscal -23%", lo que supone un 10% menos que los 518 millones obtenidos entre enero y marzo de 2024. Por el lado de los ingresos, prevén una caída del 8%, hasta los 9.068 millones, y un EBITDA subyacente de 3.198 millones (-7%). "Excluyendo las ventas de Argentina y Perú, la caída sería de -4% y -5,7%, respectivamente", matiza Iván San Félix Carbajo, analista de Renta 4.

Por países, en España proyectan ingresos y EBITDA planos. "En Alemania esperamos que continúe la caída de ventas de terminales e impacto negativo de la paulatina pérdida de clientes por one on one. En Brasil deberíamos seguir viendo una fuerte actividad comercial aunque con deterioro del real", añade el experto.

Respecto a Hispanoamérica, "esperamos que el tipo de cambio y condiciones de competencia impacten en Chile, México y Colombia, principalmente, y esperamos una caída de ingresos y EBITDA excluyendo Argentina y Perú de -13% y -22%, respectivamente".

Atendiendo a otras magnitudes, San Félix Carbajo, avanza que "con un capex ex espectro de -992 millones, esperamos que la generación de caja operativa (EBITDaL subyacente – capex ex espectro) alcance los 1.296 millones". El EBIT, por su parte, lo sitúan en 1.033 millones, un descenso interanual del 6%, con "resultado financiero de -390 millones".

En cuanto a la deuda neta antes de alquileres, en Renta 4 dicen que "prevemos que disminuya en 345 millones en comparación con el cuatro trimestre de 2024, hasta 26.818 millones apoyada por la venta de Argentina (-900 millones) en un trimestre en el que esperamos una generación de caja negativa (-305 millones)".

TODAS LAS MIRADAS EN MURTRA

Pero sin duda, el gran foco de atención para los inversores será la conferencia de prensa que ofrezca Murtra para valorar los resultados.

El presidente de Telefónica ya ha avanzado que "mantendremos una disciplina financiera de hierro y simplificaremos la compañía" y que, en el segundo semestre del año, compartirá con los accionistas la reflexión estratégica que la empresa está llevando a cabo. "Nuestra revisión será ambiciosa, se llevará a cabo con análisis y con una profesionalidad estricta".

Con este telón de fondo, en Renta 4 se decantan porque el directivo incida en su interés en que se favorezca la consolidación de las operadoras, tanto a nivel nacional como europeo, y que continue enfocado en el proceso de desinversión en Latinoamérica.

"Además, esperamos novedades sobre la posibilidad de que en España se lleve a cabo un nuevo plan de bajas voluntarias, y que afectaría a 4.000/5.000 trabajadores", señala San Félix Carbajo.

BUENAS PERSPECTIVAS POR TÉCNICO

Telefónica llega a la presentación de sus cifras con buenas perspectivas técnicas para las próximas sesiones en el Ibex.

Hay que destacar que el pasado 6 de mayo, la operadora conseguía superar la resistencia de los 4,51 euros, máximos anuales, confirmando un giro en la media de 200 sesiones.

"Parece muy probable que podamos ver una extensión de las subidas. Para las próximas semanas lo más normal es que podamos acabar viendo una continuación de su escalada hasta el nivel de los 5 euros. Sin duda es un valor a tener muy en cuenta en el corto plazo", valora César Nuez, analista técnico de ‘Bolsamanía’.

"No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 4,20 euros, precios en donde se sitúa la media de 200 sesiones, aunque el soporte clave se encuentra en los 3,833 euros, mínimos del pasado mes de abril", agrega Nuez.

¿Conseguirá mantener Telefónica su tendencia alcista actual? Los números del primer trimestre tendrán la clave.