Spotify ha anunciado este lunes que lanzará una nueva función de inteligencia artificial, Voice Translation, que permitirá traducir podcasts a diferentes idiomas con voces artificiales que imitan la propia del presentador, según ha comunicado la compañía.

Esta nueva herramienta aprovecha las novedades tecnológicas de generación de voz, recientemente lanzadas por OpenAI, que permitirán igualar el estilo del hablante original "generando una experiencia auditiva más auténtica que suena más personal y natural que el doblaje tradicional".

Así, un episodio de podcast grabado originalmente en inglés ahora puede estar disponible en otros idiomas manteniendo las características distintivas del hablante.

Para desarrollar esta nueva función, la compañía ha trabajado con los 'podcasters' Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons y Steven Bartlett para "generar traducciones de voz impulsadas por IA en otros idiomas, incluidos español, francés y alemán".

Esta nueva herramienta se podrá emplear en los próximos días en la entrevista que ha concedido el historiador Yuval Noah Harari en 'Lex Fridman Podcast',o en la entrevista realizada en 'The Diary of a CEO with Steven Bartlett' a la escritora Mindy Pelz.

Ante esta noticia, el vicepresidente de personalización, Ziad Sultan, ha señalado que "la IA puede ayudar a construir conexiones más profundas entre oyentes y creadores, un componente clave de la misión de Spotify de desbloquear el potencial de la creatividad humana".