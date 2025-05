Las acciones de Solaria y Acciona Energía se disparan este martes y lideran el Ibex 35 al calor de la última decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia energética.

En un comunicado, la petrolera estatal noruega Equinor ha anunciado que el Departamento de Interior de Estados Unidos ha autorizado que las actividades de su filial, Empire Offshore Wind, podían ser reanudadas. Esta orden afecta al proyecto de eólica marina Empire Wind, valorado en 5.000 millones de dólares, que fue suspendido en abril.

El proyecto contará con docenas de turbinas distribuidas en 80.000 acres del océano Atlántico a 24 kilómetros al sureste de Long Island (Nueva York) y proprorcionará energía a alrededor de medio millón de hogares. Según 'Forbes', a Equinor le costaba 50 millones de dólares semanales mantener 10 barcos a flote en los terrenos de la operación.

"Este proyecto cumple con las ambiciones energéticas compartidas por Estados Unidos y Nueva York, al proporcionar una fuente vital de energía para la región. Empire Wind conlleva inversiones en la cadena de suministro en varios estados del país, incluyendo Nueva York, Luisiana, Pensilvania, Texas y Carolina del Sur", ha indicado Molly Morris, presidenta de Equinor Wind US.

Asimismo, Equinor ha anunciado que realizará una evaluación actualizada de la viabilidad económica del proyecto en el segundo trimestre. El objetivo es ejecutar las actividades de instalación en alta mar en 2025 y alcanzar su fecha prevista de operación comercial en 2027. Actualmente, el proyecto está completado en más del 30%.

Estados Unidos es un país clave en el porfolio de Equinor. Desde principios de la década de 2000, Equinor ha invertido aproximadamente 60.000 millones de dólares en proyectos energéticos en EEUU, principalmente en petróleo y gas, y más recientemente en soluciones bajas en carbono, minerales críticos y energías renovables.

En abril, el secretario del Interior, Doug Burgum, prometió que no se reanudarían los permisos para la energía eólica hasta que se realizaran "nuevas revisiones" sobre los proyectos. El 4 de mayo, Burgum tuiteó que el dinero de los impuestos "ya no se malgastaría en proyectos eólicos intermitentes y costosos del Green New Deal".

Para los analistas de Trump, este gesto de Trump es muy positivo para las firmas de energía renovables. "A esto, se le suma el que conocimos justo hace una semana, en el que se daba mayor claridad sobre los planes sobre las energías renovables del gobierno de Trump y que no eran tan malos como el mercado esperaba. Parece que después de todo, Trump está teniendo que ceder en algunas de sus guerras abiertas, siendo las renovables una de ellas", señalan.

Las acciones de Solaria caen un 17% en este 2025, mientras que las acciones de Acciona Energía recortan alrededor de un 4%.

Por su parte, los estrategas de Jefferies señalan que la decisión de EEUU es positiva para otras compañías como Orsted, ya que la preocupación había aumentado tras la paralización del proyecto de Equinor, y pronostican un "repunte de alivio". "Vemos una lectura positiva aquí para Orsted, ya que la orden de suspensión de trabajos de Empire Wind aumentó significativamente las preocupaciones del mercado sobre los riesgos de permisos/cancelación en torno a la cartera en construcción de Orsted", afirman.