SIX se ha convertido en el único accionista de REGIS-TR tras adquirir la participación del 50% de su capital social que estaba en manos de Clearstream, tal y como ha comunicado BME este viernes.

La operación se cerró este jueves 31 de marzo aunque no se han conocido los detalles financieros de la adquisición, puesto que no son públicos.

REGIS-TR es un registro europeo de operaciones ('trade repository') que ofrece 'reporting' de las operaciones y transacciones en múltiples tipos de productos y jurisdicciones, abierto a instituciones financieras y no financieras. La empresa conjunta de Iberclear (BME) y Clearstream (Deutsche Börse) se creó en 2010 y ha crecido hasta convertirse en un registro líder en Europa, con más de 700 millones de órdenes de operaciones procesadas al mes.

La compañía está compuesta por la división original, REGIS-TR S.A., y la filial británica, REGIS-TR UK, como respuesta al Brexit para mantener el continuo 'reporting' para su base de clientes en el Reino Unido.

"Ahora que hemos cerrado la adquisición con éxito, nos alegra integrar plenamente el negocio de REGIS-TR, que ya formaba parte de la cartera de negocios de BME. El objetivo es promover el negocio a una nueva fase de desarrollo dentro de SIX. Estamos encantados de dar la bienvenida a SIX a todo el equipo de REGIS-TR y su talento y experiencia", ha destacado Javier Hernani, Head Securities Services y miembro del Comité de Dirección de SIX.

Por otro lado, Thomas Steimann, CEO de REGIS-TR, ha indicado que "con la adquisición de REGIS-TR ya completada, seguiremos aprovechando las sólidas conexiones operativas con SIX, nos beneficiaremos de un equipo de gestión muy experimentado con un profundo conocimiento del entorno del registro de operaciones y continuaremos con nuestra dedicación a la excelencia del servicio para nuestros clientes".