La minera multinacional Rio Tinto ha anunciado que su consejero delegado, Jakob Stausholm, dejará su cargo a finales de este año cuando concluya el proceso de sucesión que ha iniciado la compañía.

El ejecutivo se unió a la segunda mayor minera del mundo en 2018 como director ejecutivo y director financiero (CFO), asumiendo el cargo de CEO en enero de 2021 tras el incidente en Juukan Gorge (donde se dañaron cuevas aborígenes en Australia).

"Como CEO, Jakob ha redefinido la estrategia de Rio Tinto para alinear al grupo con las oportunidades de la transición energética y ha trazado un camino hacia una década de crecimiento rentable", ha señalado la compañía en un comunicado.

Asimismo, la minera radicada en Australia ha indicado que la compañía ya se encuentra en el "riguroso" proceso de búsqueda de su sucesor, liderado por el Comité de Nominaciones de la firma.

"Nuestro enfoque en estos aspectos sigue siendo firme y nuestras prioridades estratégicas no han cambiado. Este es un momento natural para nombrar al sucesor de Jakob, mientras nos preparamos para la próxima etapa, en la que redoblaremos los esfuerzos para mejorar el desempeño operativo y aprovechar todo el potencial de nuestros activos. Quiero agradecer a Jakob por su significativa contribución a Rio Tinto en un momento crucial de su evolución", ha señalado Dominic Barton, presidente del grupo multinacional.

Por su parte, Stausholm ha afirmado que ha sido un "privilegio absoluto" dirigir Rio Tinto durante estos años. "Quiero agradecer a las personas profundamente comprometidas y talentosas de toda la organización, que han elevado tanto el desempeño operativo como la ejecución de proyectos. Hemos aprovechado las fortalezas históricas de Rio Tinto para lograr un crecimiento rentable y estable, y generar un valor significativo para los accionistas. Sé que la empresa continuará prosperando en el futuro", ha añadido.

Los analistas de Berenberg han mostrado su sorpresa con este anuncio "no esperado" y destacan que la empresa no ha dado una razón "oficial" para su salida. "Afirman que ahora es 'un momento natural' para nombrar a un sucesor… pero a nosotros no nos parece tan natural", destacan en uno de sus últimos informes.

La firma germana destaca que como CEO ha liderado un "importante" cambio cultural dentro de Rio Tinto, incluyendo el giro estratégico hacia el litio, con la adquisición de Arcadium Lithium por 6.700 millones de dólares anunciada el año pasado.

"Esperábamos que Stausholm permaneciera en la empresa y liderara la integración del negocio de litio, por lo que su salida resulta sorpresiva, dado lo reciente de esta adquisición y su importancia estratégica", apuntan estas estrategas.

Entre los posibles sustitutos, Berenberg menciona los nombres de Bold Baatar, director comercial de la compañía, y Simon Trott, responsable del negocio de mineral de hierro de Rio Tinto. Peter Cunningham, CFO de la firma, o Kellie Parker, directora ejecutiva del negocio australiano, también aparecen como posibles sustitutos.

Tras esta decisión, Berenberg espera que las acciones de Rio Tinto bajen, pero mantienen su recomendación de 'compra' y un precio objetivo de 6.200 peniques. Desde los precios de cierre de este miércoles, la valoración de la firma germana dibuja un potencial alcista de más del 30% para el valor. "Valoramos Rio Tinto con una combinación de 1x NAV (valor neto de los activos) y 6x valor empresarial/EBITDA, siendo este múltiplo VE/EBITDA un reflejo de una prima frente a la valoración promedio del ciclo", destaca.

La compañía anunció en febrero que su beneficio tras impuestos aumentó un 15%, hasta los 11.552 millones de euros.