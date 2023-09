La red inmobiliarias Remax España asegura en un comunicado que se está produciendo una nueva oleada de fraudes a la hora de alquilar inmuebles a través de Internet empleando el nombre e imagen de asociados a su marca.

La compañía destaca que no es la primera vez que se utiliza la imagen de su marca para realizar este tipo de estafas. Esta vez, asegura la compañía, se solicitan datos personales y bancarios a los consumidores, utilizando como reclamo el alquiler de inmuebles a precios "menos sospechosos que en anteriores ocasiones".

Entre los datos que se están solicitando por correo electrónico destacan la dirección postal del posible interesado, así como su número de teléfono, y una copia del DNI, solicitud de nómina, IBAN bancario o el anticipo a depósito de tres meses del importe del alquiler del inmueble.

Para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo, desde Remax España destacan que ninguno de sus agentes "cobraría por adelantado y a distancia ningún tipo de comisión para alquilar un inmueble". Asimismo, quienes utilicen los servicios de la compañía, "nunca recibirán un email de un propietario cuyo piso en alquiler este gestionado por un Agente Asociado de REMAX", ya que esta información siempre la remitirá el empleado.

Además, los anuncios encontrados siempre los publican los Agentes Asociados de REMAX, no los propietarios y siempre se podrá verificar su existencia en su página Web www.remax.es y vinculadas a su oficina franquiciada de pertenencia. Para no caer en estas estafas, la entidad recomienda también que no se desembolse cantidad alguna de dinero antes de visitar el piso.

Si se dispone a firmar un contrato de arrendamiento, únicamente se debe aportar el importe de una mensualidad, no la de tres. En el momento en que se oficializa la operación, es cuándo el cliente inquilino debe abonar el importe de la fianza, el mes en curso y los honorarios profesionales del Agente Asociado de REMAX.