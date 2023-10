El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha planteado la prohibición total de venta de tabaco en Reino Unido a las nuevas generaciones. La idea es aumentar cada año en un año la edad legal para fumar para que finalmente nadie pueda comprar tabaco. ¿Cómo han recibido este anuncio las empresas del sector?

En la sesión del miércoles, cuando se conocieron los planes, las tabaqueras británicas reaccionaron negativamente en bolsa. Imperial Brands, con mucha exposición a Reino Unido, llegó a perder un 5% en la jornada, aunque acabó cerrando con una caída del 3%. Este jueves, sin embargo, sus acciones rebotan con subidas superiores al 2%.

"Los planes para prohibir progresivamente las ventas de tabaco, especialmente a los jóvenes, provocó ayer caídas en el precio de las acciones del sector. Esto se suma a la carga de la censura regulatoria que ha afectado al sector en los últimos años, una disminución general en las ventas de productos de tabaco tradicionales a medida que los problemas de salud pasan a primer plano y una renuncia entre algunos inversores a invertir en empresas tabacaleras por motivos éticos", señalan los analistas de interactive investor.

Los títulos de su filial Logista se dejaron este miércoles un 1,7%. Aunque la empresa no tiene exposición a Reino Unido, "este tipo de noticias, evidentemente, no sientan bien al sentimiento de mercado hacia el sector", dicen los expertos de Banco Sabadell, que creen que está por ver si finalmente la medida sale adelante y su efectividad, ya que "las trabas al tráfico legal de tabaco suelen fomentar el mercado ilegal, algo que no es deseable para la mayoría de los gobiernos".

"No sería la primera vez que un país prohíbe la venta de tabaco a las nuevas generaciones. En Nueva Zelanda, los nacidos después del 1 de enero de 2009 tienen prohibido comprar tabaco de por vida, incluso cuando sean mayores de edad", añaden.

El negocio tabaquero representa alrededor del 57% de las ventas de Logista, pero un porcentaje significativamente mayor del EBITDA (no desglosado). "En nuestras estimaciones asumimos una caída del crecimiento a perpetuidad del 2%", afirman.

Pero, ¿cuáles son los planes concretos de Sunak? Con el objetivo de crear la primera "generación libre de humo", la idea es aumentar cada año en un año la edad legal para fumar para que finalmente nadie pueda comprar tabaco. "Propongo que en el futuro aumentemos la edad para fumar un año cada año", de manera que "a un niño de 14 años de hoy nunca se le venderá legalmente un cigarrillo y que él y su generación podrán crecer sin fumar".

La propuesta, eso sí, está sujeta a votación en el Parlamento de forma libre, en "una cuestión de conciencia". De salir adelante, la legislación tipificaría como delito que cualquier persona nacida a partir del 1 de enero de 2009 vendiera productos de tabaco.