Tesla daba a conocer este miércoles, tras el cierre del mercado, sus cuentas empresariales del primer trimestre de 2023. A pesar de que sus cifras han estado en línea con lo esperado, el gigante de los vehículos eléctricos ha hecho sonar todas las alarmas al informar de una fuerte caída de su margen bruto, que ha pasado del 29,1% al 19,3% en su comparativa interanual.

Y todo ello, en medio de una serie de recortes de precios, seis en lo que va de año, con el que la compañía trata de hacer frente al debilitamiento del consumo.

"Tesla está priorizando el crecimiento en su cuota de mercado y volúmenes. Su CEO, Elon Musk, destacó la incertidumbre macroeconómica en medio de la subida de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) que está mermando la demanda. No obstante, Tesla dijo que todavía tiene como objetivo producir 1,8 millones de vehículos este año, potencialmente hasta 2 millones", explica Victoria Scholar, jefa de inversiones de Interactive Investor.

Para Neil Wilson, analista jefe de mercado de markets.com, las ganancias fueron decepcionantes y cree que la tan temida y anticipada compresión de márgenes ha quedado al descubierto.

"El problema es que Tesla no está cumpliendo con las entregas esperadas y está perdiendo cuota de mercado a manos llenas en China. No se trata necesariamente de problemas específicos de Tesla (la macroincertidumbre y la inflación son un factor), pero claramente el aumento de la demanda que Tesla esperaba no se está produciendo y los recortes de precios apenas mantienen los números juntos", analiza Wilson.

Los expertos tienen claro que la compañía se enfrenta a una dicotomía entre cuota de mercado o márgenes, aunque en este momento "parece que la posición competitiva de la empresa está priorizando sobre la protección de la rentabilidad y solo el tiempo dirá si ese es el movimiento correcto", indican desde AJ Bell.

Lo cierto es que Tesla no atraviesa por un buen momento. A principios de este año, el precio de las acciones alcanzó su nivel más bajo desde agosto de 2020 ante las preocupaciones sobre el aumento de los costes, el aumento de la competencia y el enfoque de Musk en el negocio, lo que hizo que las acciones se desplomaran desde picos de 400 dólares al comienzo de 2022 a tan solo 102 dólares a principios de este año.

"La preocupación es que si la rentabilidad cae y los márgenes no se mantienen a la altura de su elevada valoración, las acciones podrían perder atractivo", comenta Josh Gilbert, analista de mercados de eToro