El plazo de aceptación de la OPA de Helios sobre Lar España se extiende desde el 2 de diciembre hasta el 16 de diciembre, ambos incluidos, según ha informado este viernes la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esto, después de que el Consejo de la CNMV autorizara, en su reunión de este jueves, la oferta pública de adquisición voluntaria sobre Lar presentada por Helios a un precio de 8,30 euros por acción, que se abonará en efectivo.

El regulador ha explicado que adopta esta decisión "al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas modificaciones registradas con fecha 22 de noviembre de 2024".

La oferta se dirige al 100% del capital social de Lar España compuesto por 83.692.969 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. "Se excluyen 8.496.045 acciones representativas del 10,15% del capital titularidad de Grupo Lar y de su presidente ejecutivo, que se ha comprometido a no aceptar la oferta", ha detallado la CNMV.

En consecuencia, la oferta se extiende de modo efectivo a la adquisición de 75.196.924 acciones de Lar España representativas del 89,85% de su capital social.

La efectividad de la oferta está sujeta al cumplimiento de la aceptación por un mínimo de 37.598.462 acciones (50% de las acciones a las que se dirige la oferta y 44,92% del capital). Así como que Lar España no realice antes de la finalización del plazo de aceptación determinadas modificaciones estatutarias y estructurales, que no incurra en deuda financiera adicional, no compre, venda o grave activos, en los términos y con las excepciones que se detallan en el folleto.