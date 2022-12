PharmaMar lidera un proyecto de investigación en colaboración con el Cima Universidad de Navarra y la Universidad Autónoma de Madrid, cuyo principal objetivo es la búsqueda de nuevos compuestos de origen marino con actividad antitumoral que actúen a través de mecanismos innovadores de inmunomodulación.

Bajo el acrónimo TERINMUN y el título ‘Exploring the biodiversity of the marine environment to discover innovative immune-oncology anticancer therapies’, el proyecto se centra en la búsqueda de pequeñas moléculas que a lo largo de la evolución hayan sido optimizadas dentro de la biodiversidad de los ecosistemas marinos y que cuenten con la capacidad de dinamizar el sistema inmunológico frente al cáncer a través de nuevos mecanismos de acción.

PharmaMar pondrá a disposición del consorcio su colección de más de 300.000 muestras marinas, personal especializado y medios de última generación para la búsqueda de estos compuestos.

El proyecto, señala la compañía, cuenta con la participación de dos de los grupos de investigación españoles más destacados en el campo de la inmunología, liderados respectivamente por los profesores Ignacio Melero, investigador senior del CIMA y jefe del departamento de Inmunología e Inmunoterapia de la Clínica Universidad de Navarra, y Francisco Sánchez Madrid, catedrático de Inmunología de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de La Princesa.

Eva María Garrido, coordinadora técnica del proyecto y responsable del departamento de Biología Molecular de PharmaMar, destaca que “la estrecha colaboración entre los grupos académicos CIMA y UAM y PharmaMar en TERINMUN maximizará las posibilidades de éxito en el descubrimiento de nuevos fármacos inmuno-oncológicos contra el cáncer y, por lo tanto, abrirá nuevas opciones terapéuticas que puedan llegar a fase clínica en un futuro”.