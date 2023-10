PharmaMar ha anunciado este martes el inicio de un ensayo clínico de fase IIb/III (SaLuDo, Sarcoma patients treated with Lurbinectedin and Doxorubicin) con lurbinectedina (Zepzelca) en combinación con doxorubicina para el tratamiento en primera línea de pacientes con leiomiosarcoma metastásico (LMS). El ensayo evaluará la supervivencia libre de progresión (PFS, ProgressionFree Survival) como objetivo primario y la supervivencia global (OS, overall survival) como uno de los objetivos secundarios del tratamiento con la combinación de lurbinectedina y doxorubicina en comparación con el estándar de tratamiento actual en leiomiosarcoma que es la doxorubicina.