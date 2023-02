Pau Gasol ha entrado como inversor y embajador global de marca en la proptech española Vivla de copropiedad de segundas residencias de alta gama. Activo inversor en el ecosistema emprendedor, la startup es su primera inversión financiera en el sector inmobiliario. Impulsará la marca en el mercado nacional e internacional.

"España es un mercado ideal para un modelo como el de Vivla, ya que es uno de los mayores mercados del mundo en viviendas de lujo de segunda residencia, muchas de ellas poco disfrutadas. Vivla tiene todos los ingredientes para dominar el mercado español y luego seguir creciendo por Europa y el resto del mundo. Es una oportunidad de negocio muy grande que Vivla ha sabido aprovechar", ha explicado Gasol.

En cuanto a los motivos que le han llevado a decantarse por la proptech fundada hace un año por Carlos Gómez, Iván Rodríguez y Carlos Floria, el exjugador de baloncesto explica que "lo más diferencial de Vivla es el equipo: los fundadores, el equipo que han formado, los inversores y el resto de empresas con las que se han asociado. Este grupo extraordinario de personas ha convertido a Vivla en el líder del sector en nuestro país, y creo que su potencial de crecimiento no tiene límites".

Sobre los criterios que sigue a la hora de decidir sus inversiones, Pau Gasol señala que "las compañías que buscamos son aquellas que tienen un cierto recorrido, estabilidad financiera y una estructura consolidada. También nos fijamos en el liderazgo del líder de la compañía. Para nosotros, Vivla cumple todos esos requisitos. Cuando me sumo a una empresa, me gusta involucrarme y comprometerme, que no sea solo una inversión financiera".

Para el CEO y cofundador de Vivla, Carlos Gómez, "Gasol es una fuente de inspiración para todo el equipo. Aspiramos a ser una marca global, y su proyección global, visión e intuición para los negocios nos ayudará en nuestro objetivo. El hecho de que un líder global como él apueste por una startup como la nuestra nos aporta credibilidad y redobla nuestra confianza en que tenemos un mercado sólido, con recorrido y que puede crecer mucho más".

La entrada de Pau Gasol como embajador global de la marca contribuirá a impulsar el sector de la copropiedad de segundas residencias de alta gama, no solo en España sino también en Europa, donde la fórmula de la copropiedad de una segunda residencia resulta muy atractiva para europeos que pasan sus vacaciones en España de forma habitual.

Tras un año de actividad en España y con las primeras operaciones ya cerradas, Carlos Gómez confirma que la copropiedad "está explotando". "La propiedad fraccionada o copropiedad es un modelo que democratiza el acceso a casas de otra forma inaccesibles por su alto precio, además de facilitar una experiencia de disfrute muy especial", explica el CEO de Vivla.