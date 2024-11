El fabricante de chips Nvidia ha presentado este lunes 'Fugatto ', un modelo de inteligencia artificial (IA) pensado para mezclar sonidos y crear música "utilizando cualquier combinación de archivos de texto y audio", ha precisado la compañía a través de un comunicado.

"Si bien algunos modelos de IA pueden componer una canción o modificar una voz, ninguno tiene la destreza de la nueva oferta", asegura Nvidia.

Por ejemplo, los usuarios pueden crear un fragmento de música basado en un mensaje de texto, eliminar o agregar instrumentos de una canción existente, cambiar el acento o la emoción en una voz e incluso permitir que las personas produzcan sonidos "nunca antes escuchados".

“Esto es una locura. El sonido es mi inspiración. Es lo que me mueve a crear música. La idea de poder crear sonidos completamente nuevos sobre la marcha en el estudio es increíble", ha señalado Ido Zmishlany, productor y compositor y cofundador de 'One Take Audio', miembro del programa Nvidia Inception para nuevas empresas de vanguardia.

La compañía asegura que 'Fugatto' es "el primer modelo fundamental de IA generativa que muestra propiedades emergentes (capacidades que surgen de la interacción de sus diversas habilidades entrenadas) y la capacidad de combinar instrucciones de forma libre".

"Fugatto es nuestro primer paso hacia un futuro en el que el aprendizaje multitarea no supervisado en síntesis y transformación de audio surja de la escala de datos y modelos", ha agregado Rafael Valle, gerente de investigación de audio aplicado en Nvidia.

Las herramientas de aprendizaje de idiomas pueden personalizarse para utilizar cualquier voz que elija el usuario, y los desarrolladores de videojuegos pueden también usar el modelo para modificar recursos pregrabados en su título para adaptarlos a la acción a medida que los usuarios juegan.