Elon Musk sigue buscando maneras de ampliar el alcance de su red social 'X', anteriormente conocida como Twitter, y parece que los próximos pasos incluirán servicios y herramientas para que los usuarios puedan controlar y gestionar su actividad financiera a través de la plataforma, según una información de 'The Verge'.

La cabecera ha tenido acceso a una grabación de la última reunión de Musk con sus empleados, en la que el magnate desveló su intención de introducir nuevas herramientas antes de que finalice 2024 para que los usuarios puedan realizar actividades como pagos o transferencias a través de la red social.

"Cuando digo pagos, en realidad me refiero a toda la vida financiera de alguien: si se trata de dinero, estará en nuestra plataforma. Dinero o valores o lo que sea. Entonces, no es solo enviarle 20 dólares a mi amigo. Estoy hablando de que no necesitarás una cuenta bancaria", asegura en la grabación.

La directora ejecutiva de la red social, Linda Yaccarino, aseguró que este nuevo rumbo que pretende tomar la plataforma será una "oportunidad completa" en 2024, una fecha a la que también apunta Musk.

"Me sorprendería si no lo implementamos para fines del próximo año", agrega el dueño de 'X'.

Además, la compañía se encuentra ya trabajando en las licencias de transmisión de dinero en EEUU para poder ofrecer servicios financieros, y Musk espera obtenerlas "en los próximos meses".