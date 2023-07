Movistar potencia su propuesta televisiva de entretenimiento, ficción y deporte con el relanzamiento de Movistar Plus+, que a partir del 1 de agosto ofrecerá un nuevo servicio de televisión disponible para los clientes de miMovistar. Además, también se abrirá a todo el público, sea cual sea su operador, en modalidad de OTT.

La programación abarcará desde cine de estreno, series y competiciones deportivas, hasta documentales, entretenimiento, y un partido de LaLiga y otro de Champions League cada jornada. De este modo, la operadora busca reforzar su oferta televisiva con una "propuesta de valor pionera, que agrupa diferentes contenidos capaces de cubrir las diversas necesidades y gustos de clientes y hogares, y que se posiciona como una oferta única y diferencial", ha señalado en un comunicado.

Este relanzamiento comprende la incorporación de nuevos canales, con el canal lineal Movistar Plus+ como eje de la nueva oferta de televisión, el cual concentrará el contenido más relevante de la plataforma. A partir de este se crearán cuatro canales temáticos originales para Cine, Series, Música y Documentales.

Por otra parte, también se incorporará a la oferta Originales y un canal pop-up cada mes, y se mantendrán Vamos, Ellas Vamos, un canal de La Resistencia 24 horas, autonómicas y todas las cadenas presentes en la TDT.

Los actuales clientes de miMovistar que ya cuenten con el paquete MovistarPlus Esencial verán su programación actualizada de manera automática y por el mismo precio. Asimismo, tendrán la posibilidad de acceder a otros paquetes premium con todo el fútbol o de ficción.

Así, la oferta de Movistar Plus+ se podrá completar con opciones exclusivas de Movistar como Fútbol Total, con todos los partidos de todas las competiciones; Deportes Total, con todos los encuentros y competiciones deportivas; Ficción Total, con todo el cine y la ficción de carácter temático; y la posibilidad de integrar aplicaciones de streaming como Netflix.

En este sentido, cualquier cliente de miMovistar que no tenga el paquete Esencial puede contratar el nuevo servicio Movistar Plus+ por 11 euros al mes a través de los canales habituales Movistar. Además, los clientes de otros operadores también podrá contratar Movistar Plus+, por 14 euros al mes y en modalidad OTT.

Por último, el teleoperador ha señalado que los clientes que contraten Movistar Plus+ contarán con las funcionalidades de la televisión de Movistar que "proporcionan la posibilidad de rebobinar una emisión en directo; la opción de adaptar la visualización de los contenidos a los horarios; la disponibilidad multidispositivo; o el poder recuperar a la carta los contenidos emitidos en cualquier canal en los últimos siete días".