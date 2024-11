Moody's ha confirmado este miércoles las calificaciones de depósito de Santander Consumer Finance (SCF) en A2/Prime-1, las calificaciones de deuda senior no asegurada en A2 y las calificaciones de papel comercial en A2/Prime-1.

También ha confirmado la Evaluación de Crédito Base (BCA) del banco y la BCA ajustada en baa2 y baa1, respectivamente; la calificación del programa de MTN senior no asegurado en (P)A2; la calificación de la deuda junior senior no asegurada en Baa1; la calificación de la deuda subordinada y la calificación del programa de MTN subordinados en Baa2 y (P)Baa2 respectivamente; y la calificación de acciones preferentes no acumulativas en Ba1(hyb). Las Calificaciones de Riesgo de Contraparte (CRR) y la Evaluación de Riesgo de Contraparte (CR Assessment) de SCF se han confirmado en A2/Prime-1 y A3(cr)/Prime-2(cr), respectivamente. La perspectiva de las calificaciones de depósito a largo plazo y deuda senior no asegurada sigue siendo positiva.

La agencia ha explicado que la confirmación de la BCA baa2 de SCF refleja el sólido perfil de riesgo crediticio del banco, respaldado por su posición líder y bien establecida en el negocio de financiación de automóviles y consumo en varios países europeos.

"SCF muestra un bajo riesgo de activos en relación con su perfil de negocio y una buena rentabilidad, que esperamos que se mantenga sólida durante los próximos 12-18 meses, a pesar de un reciente deterioro causado por un aumento en las entradas de préstamos problemáticos y en el costo del crédito. La confirmación de la BCA también refleja la concentración del modelo de negocio del banco en la financiación al consumo, aunque los riesgos relacionados se mitigan por la amplia oferta de productos del banco y un buen nivel de diversificación geográfica", ha explicado Moody's. "El perfil de financiación de SCF se caracteriza por una alta dependencia de la financiación de los mercados, con su riesgo de financiación parcialmente compensado por el apoyo de liquidez proporcionado por su matriz Banco Santander".

La confirmación de la BCA ajustada de SCF en baa1 incorpora la suposición actualizada de Moody's de una probabilidad "muy alta" de apoyo de su matriz Banco Santander, desde una probabilidad alta previamente.

"Hemos aumentado nuestra expectativa de que SCF recibiría apoyo extraordinario de Banco Santander en caso de necesidad, a la luz de los estrechos vínculos establecidos a través de la provisión de apoyo de liquidez y la compra de todos los instrumentos absorbentes de pérdidas emitidos por SCF, dado que ambas entidades pertenecen al mismo grupo de resolución, y nuestra evaluación de que la financiación y liquidez de SCF se ha vuelto más estructuralmente dependiente de su matriz".

Por su parte, la confirmación de las calificaciones de deuda senior no asegurada a largo plazo y de depósitos de SCF en A2 refleja: la confirmación de la BCA y la BCA ajustada del banco; el resultado del análisis de Pérdida Avanzada en Caso de Incumplimiento (LGF) que conduce a un aumento de dos niveles para ambos instrumentos; y la evaluación de una baja probabilidad de apoyo gubernamental dada la naturaleza no sistémica del banco en el mercado español.

"Debido a que SCF pertenece al grupo de resolución de Banco Santander, aplicamos el análisis LGF avanzado de su empresa matriz, lo que se traduce en una pérdida muy baja en caso de incumplimiento para los depósitos y la deuda senior no asegurada de SCF. Aunque el análisis LGF de Banco Santander proporciona tres escalones de aumento por encima de la BCA ajustada de baa1 para las calificaciones de deuda senior no asegurada y depósitos a largo plazo del banco, estas calificaciones están limitadas a A2, dos niveles por encima de la calificación soberana de España de Baa1, según nuestra metodología de calificación de bancos".

En cuanto a la razón para la perspectiva positiva sobre las calificaciones de depósitos a largo plazo y deuda senior no asegurada, está impulsada por la perspectiva positiva de la calificación soberana de España, y también asume que la estructura de pasivos de Banco Santander permanecerá en gran medida sin cambios.