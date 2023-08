El presidente de Microsoft, Brad Smith, ha declarado en una entrevista en 'CNBC' que "realmente intentaron" tener en cuenta las preocupaciones de los reguladores de Reino Unido a la hora de presentar la nueva oferta para adquirir Activision Blizzard. Smith reconoce que ahora, la pelota está en el tejado de éstos.

"Creo que tenemos que dejar que los reguladores hablen por sí mismos", dijo Brad Smith, vicepresidente y presidente de Microsoft, a la 'CNBC' en una entrevista exclusiva. "Tienen decisiones que tomar, especialmente en el Reino Unido, pero desde mi punto de vista, lo que realmente hemos intentado hacer es tomarnos en serio estas preocupaciones".

El pasado martes, Microsoft presentó una nueva propuesta a la Autoridad de Competencia y Mercados británica (CMA, por sus siglas en inglés) para la adquisición del editor de juegos estadounidense Activision Blizzard, después de que su propuesta inicial fuera rechazada.

La presentación del nuevo acuerdo reestructurado por parte de Microsoft para su revisión desencadena una nueva investigación de Fase 1 por parte de la CMA, con un plazo de decisión hasta el 18 de octubre.

Según el acuerdo reestructurado, Microsoft no adquirirá los derechos en la nube de los juegos para PC y consolas de Activision existentes, ni de los nuevos juegos lanzados por Activision durante los próximos 15 años (esto excluye el Espacio Económico Europeo). En su lugar, estos derechos se cederán a Ubisoft Entertainment SA (Ubisoft) antes de que Microsoft adquiera Activision. Ubisoft se disparó en bolsa la semana pasada debido a esto.

Microsoft ha declarado que el acuerdo reestructurado pretende abordar las preocupaciones expuestas en el informe final de la CMA de abril. En particular, la transacción tiene por objeto proporcionar a un proveedor de contenidos independiente, Ubisoft, la capacidad de suministrar contenidos de juegos de Activision a todos los proveedores de servicios de juegos en la nube (incluida la propia Microsoft). Ubisoft podrá conceder licencias de los contenidos de Activision con arreglo a distintos modelos de negocio, incluidos los servicios de suscripción. El acuerdo también propone que Ubisoft tenga la capacidad de exigir a Microsoft que proporcione versiones de juegos en sistemas operativos distintos de Windows.

En cuanto a las preocupaciones reguladoras, Smith dijo a 'CNBC': "No hemos intentado descartarlas. No hemos intentado restarles importancia. No hemos intentado ignorarlas".

"Hemos trabajado para abordarlas y, al abordarlas, hemos elaborado una operación que hará avanzar la competencia, al tiempo que eliminará las preocupaciones por el lado anticompetitivo que algunos tenían", añadió.

Sarah Cardell, directora general de la CMA, reconoció la semana pasada que el nuevo acuerdo "difiere sustancialmente" del anterior. Sin embargo, también advirtió que esto no implica la luz verde. "Evaluaremos cuidadosa y objetivamente los detalles del acuerdo reestructurado y su impacto en la competencia", indicó.