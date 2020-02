No es la primera vez que denunciamos en este espacio las prácticas de las empresas para camuflar lo que es feo o poner en bonito lo que no lo es tanto. En temporada de resultados estas prácticas se disparan y durante ésta hemos visto ya algunas cosas que emborronan la transparencia, que debería ser la premisa a seguir por toda empresa cotizada. Ahí está ese comunicado de Siemens Gamesa pasadas las once de la noche del miércoles 29 para anunciar, nada más y nada menos, que un profit warning.