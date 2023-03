Meliá Hotels abrirá en 2024 su primer hotel de lujo en Lisboa, que contará con 213 habitación y estará ubicado en la esquina de las céntricas Avenidas Antonio Augusto de Aguiar y Fontes Pereira de Melo, junto al Parque Eduardo VII y la Plaza Marquês de Pombal, a poca distancia del centro histórico.

El lanzamiento lo realizará a través de ME by Meliá y contará con un "estilo ecléctico e inconfundible de la marca", ha asegurado la compañía en un comunicado. ME Lisbon espera "elevar a un nuevo nivel la propuesta de lujo lifestyle en Lisboa, siguiendo el éxito de la marca en otras grandes ciudades como Londres, Milán, Barcelona o Dubai".

El hotel dispondrá de un restaurante a la carta y un espacio gastronómico All Day Dining de cocina internacional, además de con el Radio Rooftop Bar, que pretende ser "un punto de encuentro social para los lisboetas" y visitantes que tendrá "increíbles vistas panorámicas".

El hotel también tendrá su propio gimnasio y un spa con piscina interior, sauna, baño turco y cabinas de masaje. Por último, también dispondrá de más de 600 m2 de superficie destinada a reuniones y eventos, con 11 salas multifuncionales.

ME Lisbon es obra del arquitecto portugués João Paciência y contará con una reconocible fachada de vidrio semitransparente. Además, incorporará tecnología eficiente y sostenible para minimizar su huella medioambiental. En este sentido, la energía térmica resultante del funcionamiento del sistema de refrigeración se utilizará para calentar el agua caliente sanitaria.

Meliá Hoteles ha destacado que este proyecto confirma su estrategia de crecimiento "centrada principalmente en el segmento premium y de lujo". La marca ME by Meliá abrirá al menos otros tres hoteles entre 2023 y 2024 en Málaga, Malta y Guadalajara (México), "extendiendo la huella de una colección de hoteles de diseño que ha logrado posicionarse entre las marcas internacionales de lujo más competitivas del mundo", ha añadido la compañía.

Meliá también prevé abrir su primer hotel INNSiDE by Meliá en Portugal en 2024. El país luso es uno de los mercados de mayor crecimiento para la compañía, donde tiene actualmente 7 proyectos en desarrollo, que se sumarán a la cartera actual de 9 hoteles abiertos.​