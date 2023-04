La firma francesa L'Oréal ha cerrado un acuerdo con el grupo brasileño Natura &Co para adquirir Aēsop, marca de belleza de lujo australiana, por 2.525 millones de dólares. Se trata de la mayor adquisición realizada hasta la fecha por el grupo galo.

"Creada en 1987, Aēsop es mundialmente conocida por sus productos para la piel, el cabello y el cuerpo y se ha convertido en una súper marca global disponible en tiendas minoristas de lujo, belleza y hotelería en todo el mundo", ha explicado L'Oréal en un comunicado.

Aēsop actualmente opera alrededor de 400 puntos de venta en América, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Asia, con una huella incipiente en China, donde abrió la primera tienda en 2022. El año pasado, sus ventas alcanzaron los 537 millones de dólares.

Nicolas Hieronimus, director ejecutivo de L'Oréal Groupe, ha comentado que "Aēsop aprovecha todas las corrientes ascendentes de la actualidad y L'Oréal contribuirá a liberar su enorme potencial de crecimiento, especialmente en China y en el comercio minorista de viajes".

Al comentar sobre la adquisición, Cyril Chapuy, presidente de L'Oréal Luxe, ha añadido que "tenemos una gran confianza en que Aēsop se unirá al club de marcas L'Oréal Luxe Billionaire y, por lo tanto, contribuirá significativamente al crecimiento de la División en los próximos años".

Fábio Barbosa, director ejecutivo de Natura &Co, ha explicado que "la desinversión de Aēsop marca un nuevo ciclo de desarrollo para Natura &Co. Con una estructura financiera fortalecida y un balance desapalancado, Natura &Co, ejerciendo una estricta disciplina financiera, podrá afinar su enfoque en sus prioridades estratégicas, en particular nuestro plan de inversión en América Latina".

L'Oréal está considerada una de las empresas líderes mundiales en productos de belleza. Gestiona una amplia cartera de 36 marcas internacionales y cuenta con una plantilla global superior a 87.000 empleados. En 2022, el grupo generó unas ventas por valor de 38.260 millones de euros.