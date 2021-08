El titular del juzgado central de Instrucción de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha denegado la solicitud realizada por parte de Iberdrola de declarar la nulidad del auto del pasado 23 de junio. En él se declaró como investigados a Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica, y otros tres directivos: Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo. Todo ello dentro de las pesquisas abiertas por el caso 'Tandem'.

El juez se opone a esta petición al detectar un defecto de forma. La compañía debería haber pedido la nulidad a través de un recurso. Pese a ello, destaca también que el incidente no podría prosperar por cuestiones de fondo.

Iberdrola ya solicitó hace un mes que se anularan todas las decisiones acordadas entre el pasado 27 de mayo y el 25 de junio, retrocediendo la causa hasta ese momento. Todo ello con el objetivo de ejercitar su derecho de defensa.

Pero el juez explica en el auto que en esta pieza 17 del caso 'Tándem' que la compañía perdió su condición de acusación particular en la medida que no sería perjudicada por los hechos que son objeto de investigación, algo que ya se notificó pudiendo presentar un recurso, “por lo que no se ha causado indefensión alguna a dicha representación”.

Entre otras pesquisas, esta afectaría al auto en el que el juez imputó por presunto delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil al presidente de la eléctrica. Junto a él, también ordenó investigar a Rafael Orbegozo, jefe de Gabinete de Presidencia, Francisco Martínez Córcoles, director general de negocios de Iberdrola, y Fernando Becker, ex presidente de Iberdrola España.