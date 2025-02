Las acciones de Indra y otras empresas del sector defensa (Leonardo, Thales, Rheinmetall, Saab…) brillan en bolsa después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya propuesto excluir la inversión en defensa de las reglas fiscales de la Unión Europea (UE).

"Puedo anunciar que propondré activar la cláusula de escape para las inversiones en defensa. Esto permitirá a los Estados miembros aumentar sustancialmente sus gastos de defensa", anunció Von der Leyen el pasado viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Estas reglas, reformadas a finales de 2023, establecen que los Veintisiete deben tener un déficit fiscal inferior al 3% y una deuda que tienda al 60% del Producto Interior Bruto (PIB). No cumplir con estos requisitos puede llevar a un Procedimiento de Déficit Excesivo (EDP) por parte de la Comisión, lo que podría derivar en sanciones como multas. Actualmente, ocho países de la UE (Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Malta, Polonia, Rumania y Eslovaquia) están bajo este procedimiento.

"En anteriores crisis extraordinarias, fíjense en lo que hicimos. Dimos a los Estados miembros un margen fiscal adicional activando la cláusula general de escape. En términos sencillos, permitimos a los Estados miembros aumentar sustancialmente las inversiones públicas vinculadas a la crisis. Creo que ahora nos encontramos en otro periodo de crisis que justifica un planteamiento similar", justificó la dirigente alemana.

Asimismo, la dirigente germana ha subrayado que hará falta un "enfoque europeo a la hora de establecer las prioridades de inversión" y que se financiarán aquellos proyectos de defensa de interés común europeo. "Cuando se trata de la seguridad europea, Europa tiene que hacer más. Europa debe aportar más", sentenció la líder del Ejecutivo comunitario.

Varios países europeos, incluidos Polonia, Italia, Grecia y los Estados bálticos han solicitado una revisión del Pacto, citando el precedente establecido durante la pandemia de Covid-19, cuando la Comisión suspendió las reglas fiscales para permitir a los gobiernos apoyar a empresas y ciudadanos con el llamado Fondo de Recuperación. Países como Francia, España o Italia han solicitado la emisión de eurobonos para financiar la expansión de la industria europea de defensa. Sin embargo, esta herramienta, que fue utilizada para estimular la economía del bloque durante la crisis del COVID-19, se enfrenta a una enorme oposición por parte de los países "frugales", como Alemania o Países Bajos.

La Comisión presentará su Libro Blanco sobre Defensa el 19 de marzo, donde detallará qué capacidades militares considera que la UE debería desarrollar colectivamente y cuáles son las mejores formas de financiarlas. Se espera que los líderes de la UE aprueben estas opciones en la cumbre de junio. Algunas medidas que ya han obtenido consenso entre los Estados miembros incluyen un cambio en las reglas de préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el sector bancario privado europeo.

MÁS MADERA

Entre 2021 y 2024, el gasto total en defensa de los Estados miembros de la UE aumentó más de un 30%. En 2024, alcanzó unos 326.000 millones de euros, alrededor del 1,9% del PIB de la UE frente a los 200.000 millones antes del inicio de la invasión rusa a gran escala contra Ucrania. Además, se espera que el gasto vuelva a aumentar más de otros 100.000 millones de euros en términos reales de aquí a 2027. Según la Comisión, la UE necesita invertir alrededor de 500.000 millones de euros en defensa en la próxima década para seguir apoyando a Ucrania y garantizar su propia protección en caso de una posible agresión de Rusia.

Pero eso puede no ser suficiente. A pesar de las repetidas llamadas de atención de la OTAN para que todos los miembros de la Alianza Atlántica cumplan el llamado "compromiso de Gales", es decir, alcanzar el 2% de inversión en defensa, no todos los países lo cumplen: 23 de los 32 aliados han alcanzado este umbral y el resto tienen previsto llegar al mismo en los próximos años siguiendo una hoja de ruta.

"Claramente tenemos que hacer más en defensa, gastar más, porque sabemos que no podremos defendernos por nosotros mismos en cuatro o cinco años", indicó Mark Rutte, secretario general de la OTAN, el pasado jueves. Según el ex primer ministro neerlandés, el actual porcentaje del 2% "no es suficiente" y deberá situarse "por encima del 3%" en los próximos años.

Pero Estados Unidos pide más. Y es que las exigencias de la nueva Administración liderada por Donald Trump son de alcanzar un gasto en defensa del 5%, un porcentaje que ni siquiera alcanza EEUU. Recientemente, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, señaló que la Casa Blanca prioriza la defensa en el Pacífico ante China e instó a Europa a tomarse en serio su propia seguridad.

"Estados Unidos ya no tolerarán una relación desequilibrada que fomente la dependencia. Más bien, nuestra relación priorizará empoderar a Europa para que asuma la responsabilidad de su propia seguridad. Estamos aquí para expresar directa e inequívocamente que las duras realidades estratégicas impiden que los Estados Unidos se centren en la seguridad de Europa. El 2%no es suficiente: el presidente Trump ha pedido un 5%, y estoy de acuerdo", afirmó.

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

Los analistas de JP Morgan consideran que el "fuerte" aviso de la Administración estadounidense ha hecho despertar a Europa, que parece estar más cerca que nunca de aumentar su gasto en defensa.

Según la firma norteamericana, este aumento del gasto en los próximos cuatro años está más que justificado por un entorno geopolítico "completamente diferente al de los últimos 30 años"; por la "necesidad de reconstruir la capacidad militar tras aproximadamente tres décadas de desinversión"; y por la falta de disposición del actual Gobierno de EEUU para subsidiar la seguridad de Europa.

"En resumen, estamos en una nueva era para el gasto en defensa en Europa y seguimos siendo muy optimistas sobre el sector de defensa europeo", afirman.

Recientemente, Morgan Stanley ha señalado que el aumento del gasto en defensa se traducirá en un aumento de "aproximadamente un 140%" en equipamiento militar en su escenario base, que podría llegar a ascender por encima del 200% en determinadas circunstancias. De ser así, Morgan Stanley cree que este aumento del gasto en defensa podría impulsar mejoras a medio plazo para el sector y, combinado con compromisos políticos más favorables, una importante revalorización en numerosas empresas cotizadas.

Por su parte, Goldman Sachs pronostica que la renta variable europea subirán con muchísima fuerza si se alcanza un acuerdo de paz en Ucrania.