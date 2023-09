Semana de recortes en el Ibex 35 (-0,90%), que, no obstante, ha logrado salvar el soporte de los 9.170 puntos. De esta forma, el selectivo español se mantiene en fase de consolidación, tras las importantes subidas registradas en la primera parte del año, a la espera de conocer las decisiones sobre tipos de interés de los principales bancos centrales del mundo y de ver cómo evoluciona la economía, que está dando síntomas claros de ralentización. Con todo, sus perspectivas no mejorarán mientras no sobrepase la resistencia de los 9.614 puntos.