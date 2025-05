Indra ha sido seleccionada para participar en 12 proyectos de I+D del Fondo Europeo de Defensa (EDF) en los que se abordará el desarrollo de tecnologías de defensa críticas para la soberanía y autonomía estratégica del continente, liderando además el proyecto SCEPTER, según ha informado la compañía este miércoles.

Indra destaca el "excelente" resultado obtenido por cuarto año consecutivo en la convocatoria del Fondo Europeo de Defensa, que la Comisión Europea dio a conocer el pasado 30 de abril. Esto, añade, consolida su posición como una de las grandes empresas de defensa europeas.

La compañía desarrollará, dentro de esta última convocatoria del EDF, sistemas para todo tipo de plataformas terrestres, navales y aéreas, y trabajará en los sistemas de defensa aérea del futuro y en tecnologías de simulación, espacio, comunicaciones, radar, guerra electrónica, ciberdefensa y mando y control.

Más en concreto, lidera el proyecto SCEPTER, que busca combinar las funciones del radar, los sistemas de defensa electrónica y las comunicaciones, dotándolas de capacidades cognitivas, para mejorar la conciencia situacional por tierra, mar y aire.

Otros proyectos de los que Indra forma parte son ENGRT II (Next Generation Rotorcraft), CITADEL RANGE (Next Generation Cyber Range), PRECISE (Automated Structural Modelling for Effect Prediction), FASETT 2 (Future Mid-Sized Tactical Cargo Aircraft), AURIGA (Armoured Infantry Fighting Vehicle), AI-WASP (AI-Based Multifunctional Aperture and Transceiver), NEREUS (System of Systems Naval Platforms), SENTINEL (Energy Systems for Military Camps), BATTLEVERSE (Bridging Reality Gaps/Simulación Operativa), EPW2 (Secure Waveform for SATCOM) y ARGOS (multisource satellite image analysis).

Estas iniciativas de I+D se suman a los proyectos de anteriores ediciones del EDF y programas preparatorios, en los que Indra ya venía trabajando y que elevan el número total de iniciativas hasta las 76, coordinando 10 de ellas.