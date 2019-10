Indra implementará un peaje inteligente en EEUU por 75 millones de euros

Se trata de la solución Mova Collect de tarifación dinámica

Indra ha anunciado, en un comunicado, que se ha adjudicado un contrato por importe de 75 millones de euros con la concesionaria estadounidense I-66 Express Mobility Partners, participada en un 50% por Cintra, para implantar la tecnología de peaje inteligente Mova Collect.

Esta solución de sistemas inteligentes de gestión de tráfico de Indra ofrecerá a los operadores una visión única de lo que sucede en la autopista. Se trata de un sistema dinámico con deep learning y detección automática de vehículos de alta ocupación facilitará la gestión más segura, eficiente y sostenible de la autopista I-66 Outside the Beltway, que une la carretera I-495 con la US Highway 29 cerca de Gainsville, en Virginia, cuyos datos permitirán “aprender” al sistema y mejorar su rendimiento.

La empresa subraya que su tecnología contribuirá a ofrecer la mayor seguridad vial y fluidez de la circulación, a reducir la contaminación y a aumentar las posibilidades de los conductores, que podrán optar por carriles gratuitos o de pago, cuyo precio variará en función de la densidad del tráfico. Así, se podrán modificar las tarifas del peaje en los carriles exprés según la demanda del tráfico a lo largo del corredor, con una frecuencia de tres minutos.

La solución de Indra informará a los conductores de las tarifas para que puedan optar por los carriles gratuitos o de pago. El diseño altamente redundante de la compañía maximizará el número de transacciones facturables, incluso en el caso de que fallase algún dispositivo, y permitirá realizar las labores de mantenimiento por la noche, cuando la afluencia de vehículos es menor.

Este contrato se suma al conseguido recientemente por Indra para implantar su tecnología en carreteras de Australia, que junto con proyectos para los túneles de Londres y Reino Unido confirman a la compañía como una de las líderes mundiales en smart mobility.