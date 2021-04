John Hoffman, consejero delegado de GSMA, promete celebrar el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona de manera presencial si el Gobierno no lo cancela y augura que la edición de 2022 se hará de acuerdo con las condiciones prepandemia.

La edición de 2021 del Mobile World Congress se celebrará en la Ciudad Condal entre 28 de junio y 1 de julio en formato híbrido, a menos que las autoridades recomienden lo contrario y se cancele la parte presencial.

"No veo ninguna razón para que no pase. Para entonces el mundo estará completamente vacunado (...) Estaremos de vuelta a los negocios en 2022 y, quién sabe si con 110.000 personas como teníamos en el pasado", ha declarado el responsable del MCB en una entrevista con Europa Press.

Hoffman considera que la celebración de este evento significa "abrazar la era postcovid" y anima a asistir al congreso como forma de "comenzar la reapertura de la economía en España".

Sin embargo, no asistirán este año de forma presencial empresas como Google, Facebook o Ericsson; algo que el directivo considera comprensible dado que "no todo el mundo está en la misma situación" respecto a la pandemia. Con vistas al futuro, Hoffman confirma que ha recibido "señales muy fuertes de que la comunidad global (la industria) quiere reunirse de nuevo".

UN MOBILE "DE TRANSICIÓN"

Pese a la intención de dar la bienvenida de forma simbólica al mundo pospandémico en esta edición, el Mobile 2021 se realizará con fuertes medidas sanitarias y Hoffmann ha recalcado que está en contacto con las autoridades sanitarias catalanas y españolas para consensuar protocolos.

Además, la GSMA se alió con Quirón como proveedor médico para poner en marcha una estrategia sanitaria basada en el testeo y la distancia social.

"Somos la industria de la tecnología, así que vamos a usarla más", ha apostillado Hoffman a la hora de describir el enfoque adoptado para la organización del evento que, entre otras cosas, suprimirá el dinero físico para la compra de alimentos, bebidas y otros productos y apostará por el reconocimiento facial.

El Mobile, cuyo impacto en la economía local este año será un 20% del habitual, es decir, 100 millones de euros en vez de 500 millones de euros, espera atraer a más público español y europeo que compense la caída de afluencia internacional.

Hoffman ha explicado que, en condiciones normales, suelen acudir al evento entre 30.000 y 35.000 españoles.

"Queremos atraer a todo el mundo que tenga una gran idea y quiera transformarla y lanzar un nuevo negocio, o que tenga una pequeña empresa y quiera llevarla al próximo nivel", ha recalcado, tras recordar que este año el evento Four Years From Now enfocado a 'startups' se ha trasladado a la Gran Vía de Barcelona para potenciarlo.

PLAN PARA ATRAER ASISTENTES

Asimismo, ha adelantado que GSMA se encuentra preparando un plan para atraer asistentes españoles y del sur de Europa y ha asegurado que un sector que cree "extremadamente viable y muy, muy importante para el futuro (de la feria) son los emprendedores".

A este respecto, Hoffman ha subrayado también la importancia de la interacción en persona para realizar negocios e intercambiar ideas sobre el futuro.

PREPARAR "EN TIEMPO RÉCORD" LA EDICIÓN 2022

El futuro inmediato pasa por preparar en tiempo récord la edición 2022, un desafío para la industria que tendrá que preparar novedades en seis meses y una medida necesaria para el directivo, que cree que la feria debe celebrarse a principios de año porque es cuando las empresas anuncian sus planes.

En este campo, Hoffman ha destacado la relación "mutuamente beneficiosa" que mantiene el MWC con Barcelona y ha indicado que espera que, una vez pasada la edición 2022, comiencen las conversaciones la permanencia de la feria en la ciudad condal más allá de 2024.

No obstante, ha insistido en que a los asistentes les "encanta" acudir cada año a Barcelona y España y ha resaltado la "amplia colaboración público-privada" que hay en la capital catalana y el "completo apoyo" que recibe de España y Cataluña.

En esta línea, ha apuntado la vocación de GSMA de crear un ecosistema económico en Barcelona que perdure todo el año y, tras la propuesta de constituir un consorcio que investigue sobre baterías de teléfonos móviles lanzada hace unos días, ha añadido que hay "otras posibilidades" como los nanomateriales, ya que en la ciudad hay "grandes universidades y centros de investigación".

LA PANDEMIA PASA FACTURA A GSMA

La cancelación del anterior Mobile en febrero de 2020 y los efectos de la pandemia han impactado "fuertemente" en las cuentas de GSMA, que ha reducido su tamaño como organización a la mitad.

Hoffman cree que, con la vuelta a la normalidad, GSMA "crecerá de nuevo" y estará en posición de "cumplir las necesidades de la industria" en un futuro de transformación digital con múltiples posibilidades en campos como el 5G.

"Vamos a vivir con el coronavirus y eso significa que habrá que hacer algunos cambios que vemos como una oportunidad, no como algo heredado. Creo que traerá consigo la innovación; muchas crisis traen consigo los cambios más impactantes", ha reflexionado el directivo, que espera que, con el tiempo, se puede mirar a esta época y ver que generó un "mayor y mejor" uso de la tecnología.

El máximo responsable del Mobile ha indicado que sectores como la industria manufacturera o el sector "se transformarán" con el 5G y que la vida "cambiará completamente" con tecnologías como esta o el Big Data.

Por ello, para Hoffman es importante que el sector se reúna y, así, hablar sobre cómo hacer que esta transformación sea "incluso mejor" e "incluya a todo el mundo".